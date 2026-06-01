الرئيس: لا يستطيع العالم الاستغناء عن الوقود الأحفوري

باكو، 1 يونيو، (أذرتاج)

قال الرئيس إلهام علييف حفل الافتتاح لأسبوع باكو للطاقة ان العالم لا يستطيع الاستغناء عن الوقود الأحفوري.

كما أضاف رئيس الدولة "أننا جميعا نرغب في تحسين المناخ من أجل إنقاذ كوكبنا ونريد جميعا العيش في بيئة أكثر ملاءمة ولكن علينا اليوم أن نكون عمليين وواقعيين للغاية وأن نخطط لمستقبلنا من منظور أمن الطاقة وفي الوقت نفسه أن نستثمر في مصادر الطاقة المتجددة".