الرئيس: اليوم نتعاون بشكل وثيق مع شركائنا في قضايا مدّ الكابلات الكهربائية

باكو، 1 يونيو، (أذرتاج)

قال الرئيس إلهام علييف ان اليوم نتعاون بشكل وثيق مع شركائنا في قضايا مدّ الكابلات الكهربائية.

وأشار رئيس الدولة إلى أن كابل الطاقة في البحر الأسود سيتم مدّه من أذربيجان إلى جورجيا ومن هناك عبر البحر الأسود إلى رومانيا وهنغاريا وعدد من الدول الأخرى.

كما أضاف أن مشروعا آخر لا يزال قيد التنفيذ وهو خط نقل الكهرباء البري بين أذربيجان وجورجيا وتركيا وبلغاريا.