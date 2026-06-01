وزير الطاقة الأذربيجاني يبحث تعزيز التعاون الطاقي مع وزير البترول المصري

باكو، 1 يونيو، أذرتاج

عُقد اجتماع بين وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شهبازوف ووزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي على هامش أعمال منتدى باكو للطاقة.

وأشاد الجانبان بالنمو الملحوظ في علاقات التعاون الطاقي بين البلدين، مستعرضين أهمية مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية الموقعة في مجالات الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة وتجارة النفط والغاز.

وشهد الاجتماع التعبير عن أن شركة "سوكار للتجارة" قد قامت بتوريد أكثر من 3ر1 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال إلى مصر منذ عام 2023 وحتى الآن.

كما تم بحث فرص التعاون في مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميجاوات إضافة إلى تبادل الرؤى حول الشراكة ضمن منظمة مجموعة الدول الثماني النامية د8 .