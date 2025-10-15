الممثل الخاص: أذربيجان تعتمد "التخطيط القائم على الأدلة" ومبادئ الطاقة الخضراء في إعمار مناطق قراباغ المحررة من الاحتلال الأرميني

خانكندي، 16 أكتوبر، أذرتاج

قال الممثل الخاص للرئيس الأذربيجاني في ولايات أغدام وفضولي وخوجاوند أمين حسينوف في كلمة ألقاها في المنتدى الوطني الثالث للتخطيط الحضري الذي عقد في مدينة خانكندي المحررة إن عملية إعادة البناء والإعمار والترميم الجارية في أراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الارميني تستند إلى مبادئ "التخطيط القائم على الأدلة" والإدارة الشاملة مشددا على أن الهدف الأساسي لهذا النموذج ضمان المساواة الإقليمية وبناء نموذج اقتصادي مستدام واستعادة الحياة الاجتماعية.

وأوضح الممثل الخاص أن عملية إعادة البناء والإعمار واسعة النطاق تُنفذ على مساحة تبلغ 7ر2 ألف كيلومتر مربع تشمل ولايات أغدام وفضولي وخوجاوند وتجري العملية على مراحل مع التركيز على استعادة البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك شبكات الطرق والطاقة الكهربائية والمياه والاتصالات إضافة إلى بناء المرافق الاجتماعية وتعزيز الروابط الاقتصادية بين المدن والقرى.

وفي سياق إعادة التأهيل الاجتماعي والاقتصادي أشار حسينوف إلى أن الحكومة تعمل على استحداث فرص عمل للموارد المحلية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتم بالفعل توفير فرص عمل لأكثر من 1600 شخص في مختلف التجمعات السكنية ضمن هذه المشاريع، ما يدعم الاندماج الاجتماعي للسكان.

كما أكد حسينوف أن الاستدامة البيئية ومبادئ الطاقة الخضراء تُعد من الأولويات الرئيسية في المناطق المحررة وتتضمن الإجراءات المتبعة إنشاء أحزمة خضراء في القرى الجديدة وتركيب ألواح شمسية بقدرة 3 كيلوواط وتطبيق تقنيات كفاءة الطاقة.

واختتم حسينوف بالإشارة إلى أن المراحل المقبلة ستركز على إنعاش الزراعة والصناعة وجذب المستثمرين وتوسيع المشاريع الاجتماعية وزيادة عدد المناطق الصناعية وتعميق التكامل بين المدن والقرى مؤكداً أن جميع القرارات والمشاريع المحلية تتماشى بالكامل مع السياسة الاستراتيجية للدولة لضمان نجاح برنامج "العودة الكبرى".