الرئيس إلهام علييف يستقبل وزير خارجية إستونيا

باكو، 22 أكتوبر، أذرتاج

استقبل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في الثاني والعشرين من أكتوبر اليوم وزير خارجية إستونيا مارقوس تساهكنا.

وتقدم وزير الخارجية الإستوني بالتهاني للرئيس إلهام علييف بمناسبة الإنجازات المحرزة في واشنطن بشأن دفع أجندة السلام بين أذربيجان وأرمينيا.

وأعرب الرئيس علييف عن الشكر على التهاني مؤكدا على الدور الخاص الذي لعبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه القضية فيما قال الرئيس الأذربيجاني ان الاتفاقيات التي تم التوصل اليها في اجتماع واشنطن تكتب أهمية تاريخية متطرقا الى أهمية فتح روابط النقل بين جزء أذربيجان الرئيسي ومناطقها في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الحبيسة.

واكد وزير الخارجية الإستوني على ان سماح أذربيجان بنقل حبوب كازاخستان عبر أراضيها الى أرمينيا بالترانزيت خطوة مهمة نحو تطبيع العلاقات الأرمينية الأذربيجانية.

وابلغ الوزير الإستوني أنه وصل الى أذربيجان على رأس وفد موسع من رجال الأعمال وعقد منتدى الأعمال في باكو معبرا عن ثقته في تحفيز مثل هذه الفعاليات تنمية العلاقات الاقتصادية التجارية بين البلدين.

كما أشار الضيف الى دعم إستونيا علاقات أذربيجان مع الاتحاد الأوروبي والناتو قائلا ان المسار الإيجابي في تطور العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان في الوقت الحاضر أمر يبعث سرورا.

واستذكر الرئيس الهام علييف بامتنان اجتماعاته مع رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي أنطونيو كوشتا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لياين في تيرانا وكوبنهاغن مشيرا الى افتتاح آفاق جديدة نحو التعاون بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي في مجالي الطاقة وروابط النقل وغيرهما من المجالات.

كما نقل الضيف تهانيه بمناسبة نجاح أذربيجان في تنظيم فعاليات مؤتمر الكوب29 مؤكدا على إحراز نتائج جادة بشأن أجندة المناخ الدولية في تلك الفعاليات.

وجرى خلال المباحثات تبادل وجهات نظر حول سائر الشؤون ذات الاهتمام المشترك أيضا.