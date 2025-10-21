رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني تترأس جلسة نقاش في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي بجنيف

باكو، 21 أكتوبر، أذرتاج

ترأست رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني صاحبة غفاروفا التي تزور جنيف للمشاركة في الجمعية الـ 151 للاتحاد البرلماني الدولي جلسة نقاش ضمن أعمال الجمعية المستمرة اليوم.

وجاء في بيان المجلس الوطني أن ممثلين عن برلمانات العديد من البلدان بما في ذلك أستراليا وكولومبيا وموزمبيق وصربيا وليبيا وفنلندا وهنغاريا وإسبانيا وتركيا وأوروغواي وبلجيكا ألقوا كلمات وتبادلوا الآراء خلال الجلسة التي ترأستها غفاروفا.

يُشار إلى أن رئيسة المجلس الوطني كانت قد ألقت كلمة في اليوم الأول من مناقشات الجمعية التي عُقدت تحت عنوان "حماية المعايير الإنسانية ودعم العمل الإنساني أثناء الأزمات".