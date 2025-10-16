أذربيجان تحتفل بالذكرى الخامسة لتحرير فضولي وعمليات إعادة البناء والإعمار مستمرة بمفهوم "المدينة الذكية"

باكو، 17 أكتوبر، أذرتاج

تحتفل أذربيجان بالذكرى الخامسة لتحرير مدينة فضولي من الاحتلال الأرميني الذي تحقق في 17 أكتوبر 2020 في اليوم الحادي والعشرين من حرب الوطن الثانية (قراباغ الثانية) وبموجب مرسوم رئاسي وقعه الرئيس إلهام علييف في 31 يوليو 2023 يتم الاحتفال بهذا التاريخ رسمياً باعتباره "يوم مدينة فضولي".

وتُعد معركة فضولي واحدة من أهم وأعنف المعارك على الجبهة الجنوبية الشرقية خلال الحرب ونجح الجيش الأذربيجاني بفضل خطة عسكرية خاصة في اختراق التحصينات القوية التي بنتها القوات المسلحة الأرمينية والجماعات المسلحة الأرمنية غير الشرعية على مدى 30 عاماً وتمكن من تطويق المدينة وتحريرها مع القرى المحيطة بها، بما في ذلك جوارلي وبئر أحمدلي وموسى بكلي.

وفي الذكرى الخامسة لتحريرها تخضع ولاية فضولي لعملية إعادة بناء واسعة النطاق في إطار برنامج الدولة الأول للعودة الكبرى وقد شملت أعمال إعادة الإعمار بناء رياض الأطفال والمدارس والمستشفيات والطرق السريعة والمجمعات السكنية وتهدف خطة التصميم العام للمدينة إلى زيادة عدد سكانها إلى 50 ألف نسمة الى عام 2040 وسيتم تطويرها وفقاً لمفهوم "المدينة الذكية".

ونتيجة لأعمال البناء الجارية عاد حتى الآن أكثر من 3 آلاف نسمة من سكان فضولي إلى أراضيهم التاريخية واستقروا فيها وتم تأسيس وسام "لتحرير فضولي" في 26 نوفمبر 2020 ومُنح لآلاف العسكريين في القوات المسلحة الأذربيجانية تقديراً لشجاعتهم.