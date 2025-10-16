أذربيجان تبرز جهود التعافي ما بعد الصراع والقضية الفلسطينية في اجتماع لوزراء خارجية حركة عدم الانحياز

باكو، 17 أكتوبر، أذرتاج

اختُتم اجتماع وزراء خارجية بلدان حركة عدم الانحياز التاسع عشر في العاصمة الأوغندية كمبالا يومي 15 و16 أكتوبر بمشاركة نائب وزير الخارجية سمير شريفوف مع الوفد المرافق له.

وناقش الاجتماع تعزيز السلم والأمن الدوليين والتنمية المستدامة وزيادة القدرات المؤسسية للحركة فضلاً عن المستجدات في الشرق الأوسط وقضايا أخرى.

وخلال كلمته، سلط شريفوف الضوء على مبادرات أذربيجان أثناء فترة رئاستها للحركة ومساهمتها في تطوير إمكاناتها المؤسسية مشدداً على أهمية تعزيز التضامن والوحدة بين البلدان الأعضاء. كما أطلع المشاركين على آخر التطورات في مسار تطبيع العلاقات الأذربيجانية الأرمنية وعمليات إعادة الإعمار والبناء واسعة النطاق الجارية في أراضيها المحررة من الاحتلال الأرميني.

وبصفتها عضواً سابقاً في الرئاسة وحالياً في الترويكا (الرئاسة الثلاثية) للحركة مثلت أذربيجان في اجتماع اللجنة الوزارية لحركة عدم الانحياز المعنية بفلسطين. وأشار شريفوف إلى مشاركة رئيس أذربيجان إلهام علييف في قمة السلام بشرم الشيخ في 13 أكتوبر مؤكداً على أن أذربيجان كانت من بين عدد قليل من أعضاء الحركة المدعوين للقمة.

وأكد نائب الوزير على ضرورة إرساء سلام وأمن دائمين في الشرق الأوسط على أساس مبدأ الدولتين مسلطاً الضوء على المبادرات الإنسانية التي تقدمها أذربيجان في المنطقة.

وعلى هامش الاجتماع، تم توقيع اتفاقيات بين حكومات أذربيجان وأوغندا والصومال بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة بهدف توسيع العلاقات الثنائية مع الدول الأفريقية.