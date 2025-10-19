وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

جيش

أذربيجان تحتفل بذكرى تحرير زنكيلان الاستراتيجية وتكثف بناء ممر زنكزور الاقتصادي

باكو، 20 أكتوبر، أذرتاج

سُجل يوم 20 أكتوبر 2020م وهو اليوم الرابع والعشرون من حرب الوطن في تاريخ أذربيجان العسكري باعتباره يوم تحرير مدينة زنكيلان والقرى المحيطة بها من الاحتلال الأرميني.

وكانت ولاية زنكيلان التي احتُلت في 29 أكتوبر 1993م قد دُمرت بالكامل ونُهبت مواردها الطبيعية الوفيرة خلال 27 عاماً من الاحتلال وبقيادة الرئيس والقائد الأعلى المظفر إلهام علييف تمكن الجيش الأذربيجاني الباسل من تحرير زنكيلان بفضل العمليات الناجحة وفي 20 أكتوبر خاطب الرئيس إلهام علييف الشعب حاملاً البشرى بتحرير مدينة زنكيلان وقرى هوالي وزرنالي ومحمد بكلي وهكري وشريفان وموغانلي وكذلك قصبات مينجيوان وأغبند وبارتاز.

وبتحرير زنكيلان تمت السيطرة على جزء بطول 132 كيلومتر من الحدود الأذربيجانية الإيرانية، مما وفر ميزة استراتيجية كبيرة من خلال منع وصول الإمدادات العسكرية إلى أرمينيا. وكان تحرير الولاية أحد العوامل الحاسمة في حل عقدة قراباغ ونتيجة لعملية "النقاط الثلاث" الناجحة تم تدمير القوى البشرية والعتاد العسكري للقوات المسلحة الأرمينية والتشكيلات المسلحة الأرمينية غير الشرعية.

ومباشرة بعد انتهاء حرب الوطن، بدأت أعمال ترميم وإعادة بناء وإعمار سريعة في زنكيلان التي تُعد واحدة من أجمل زوايا زنكزور الشرقية وفي هذا الإطار أُقيم حفل افتتاح مطار زنكيلان الدولي في 20 أكتوبر 2022م بمشاركة رئيسي أذربيجان وتركيا، مما يهيئ الظروف لتحويل قراباغ إلى مركز نقل مهم. كما أوشك على الانتهاء إنشاء الطريق السريع الواصل بين هوراديز الفضولية وجبرائيل وزنكيلان وأغبند الزنكيلانية للسيارات الذي يُعد جزء من ممر زنكزور.

ومن بين المشاريع المنفذة في زنكيلان يجب الإشارة بشكل خاص إلى مشروع "القرية الذكية" في قرية آغالي وافتُتحت المرحلة الأولى من المشروع في مايو 2022م وبدأ نقل السكان إلى قرية أقالي في يوليو من العام نفسه وهو ما سُجل في التاريخ "ببداية العودة الكبرى".

كما تجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من أعمال إعادة البناء والإصلاح والإعمار الجارية حالياً في مدينة زنكيلان، حيث وُضع حجر الأساس للمجمعات السكنية الثاني والثالث والرابع وحضانة الأطفال وافتُتح مجمع مركز زنكيلان للمؤتمرات. ودخلت محطة "جهانكير بكلي" للطاقة الكهرومائية التي بُنيت على نهر أوختشو تشاي حيز التشغيل، كما قام صندوق حيدر علييف ببناء مسجد المدينة.

وبموجب مرسوم وقعه الرئيس إلهام علييف في 31 يوليو 2023م يُحتفل في كل 20 أكتوبر باعتباره يوم مدينة زنكيلان.

 

وزير دفاع أذربيجان يزور سمرقند لحضور تدريبات "بيرليك 2025" ويبحث التعاون العسكري مع نظيره الأوزبكستاني
  • ٢٠.١٠.٢٠٢٥ [١٩:٥١]

رئيسة المجلس الوطني: الألغام والمفقودون يمثلان أكبر تحدٍ إنساني: أكثر من 400 ضحية ألغام منذ 2020
  • ٢٠.١٠.٢٠٢٥ [١٩:٠٩]

التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الرابع والعشرون
  • ٢٠.١٠.٢٠٢٥ [١٢:٠٠]

الرئيس إلهام علييف ينشر بشأن ذكرى تحرير مدينة زنكيلان من الاحتلال الأرميني
  • ٢٠.١٠.٢٠٢٥ [٠٩:١٥]

التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الثالث والعشرون
  • ١٩.١٠.٢٠٢٥ [١٣:٢٠]

وزير دفاع أذربيجان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية ويبحثان آفاق التعاون العسكري
  • ١٨.١٠.٢٠٢٥ [٢١:١٦]

أذربيجان تحتفل بالذكرى الخامسة لتحرير جسر خُدافارين الاستراتيجي واستعادة السيطرة على حدودها مع إيران
  • ١٨.١٠.٢٠٢٥ [١٦:٤٥]

أذربيجان تحتفل بالذكرى الـ 34 لاستعادة الاستقلال وسط تأكيد على السيادة الكاملة في قراباغ
  • ١٨.١٠.٢٠٢٥ [١٥:٤٣]

التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الثاني والعشرون
  • ١٨.١٠.٢٠٢٥ [١٣:٥٠]

