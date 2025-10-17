افتتاح المعرض الجمهوري التقليدي الـ 25 لمنتجات النحل في أذربيجان بمشاركة أكثر من 280 مربياً

باكو، 18 أكتوبر، أذرتاج

افتتح في 18 أكتوبر المعرض الجمهوري التقليدي الـ 25 لبيع منتجات النحل ويستمر حتى 9 نوفمبر ويتم تنظيم المعرض بشكل مشترك من قبل وزارة الزراعة وشركة "التموين والتجهيز الزراعي" المساهمة بالشراكة مع جمعية مربي النحل الأذربيجانية.

ويشارك في معرض هذا العام أكثر من 280 مربي نحل ومزارع من 43 منطقة في أذربيجان وتم تخصيص أماكن البيع للمشاركين بشكل متناسب مع عدد النحالين في المناطق التي يعملون بها.

ويُتوقع عرض أكثر من 100 طن من العسل الطبيعي وأكثر من 15 نوعاً آخر من منتجات النحل للبيع في المعرض.

وقد تم أخذ عينات من جميع المنتجات المعروضة للبيع وإجراء فحوصات مخبرية عليها من قبل وكالة سلامة الأغذية الأذربيجانية ولن يُسمح ببيع أي منتج لا يفي بمعايير الجودة وسلامة الأغذية.

يُشار إلى أن حق المشاركة في المعرض مُنح فقط للمزارعين الذين أعلنوا عن مزارعهم بحد أدنى 40 خلية نحل في نظام المعلومات الزراعية الإلكتروني حتى 1 سبتمبر وسيشهد المعرض هذا العام أيضاً تقديم دعم للمزارعين في التعبئة والتغليف والعلامات التجارية مجاناً من قبل "التموين والتجهيز الزراعي".

سيستمر المعرض التقليدي للبيع والعرض يومياً من الساعة 09:00 صباحاً حتى 19:00 مساءً في شارع فتح علي خان خويسكي بحي ناريمانوف للعاصمة باكو بالقرب من محطة مترو "كنجليك".