الرئيس إلهام علييف: أذربيجان رفعت جميع القيود المفروضة منذ فترة الاحتلال على نقل الشحنات الى أرمينيا

باكو، 21 أكتوبر، أذرتاج

أكد رئيس أذربيجان إلهام علييف في كلمة ألقاها في بيان صحفي أدلى بها مع الرئيس لكازاخستاني قاسم جومرد توكايف في 21 أكتوبر في أستانا اليوم ان أذربيجان رفعت جميع القيود المفروضة منذ فترة الاحتلال على نقل الشحنات الى أرمينيا .

واكد الرئيس علييف ان "أول نقل شحن بالترانزيت بعد رفع القيود كان نقل الحبوب من كازاخستان الى أرمينيا واعتبر ان هذا دليل حسن على ان السلام بين أذربيجان وأرمينيا ليس حبرا على الأوراق بل في التجربة الفعلية أيضا."