انخفاض أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية

انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- [11:01]
ارتفاع سعر برميل النفط
- [10:37]
رئيسة المجلس الوطني: الشعب الأذربيجاني عاش تجربة الأزمة الإنسانية
- 20.10.2025 [17:28]
الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يصل في زيارة دولة إلى كازاخستان
- 20.10.2025 [16:36]
العلاقات الاقتصادية بين أذربيجان وكازاخستان: النقل العابر والطاقة الخضراء
- 20.10.2025 [15:43]
نتائج الجولة الثامنة بدوري الممتاز لكرة القدم
- 20.10.2025 [15:03]
تبادل التجارة بين أذربيجان وجورجيا يتجاوز 970 مليون دولار
- 20.10.2025 [14:19]
انفجار لغم في خوجاوند: إصابة عامل وكالة إزالة الألغام وبتر ساقه
- 20.10.2025 [13:46]
بدء تدريبات الناتو في رومانيا وبلغاريا
- 20.10.2025 [13:11]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الرابع والعشرون
- 20.10.2025 [12:00]
خانكندي تستضيف منتدى تعاون المنظمات غير الحكومية الأذربيجانية
- 20.10.2025 [11:09]
سعر الذهب في السوق العالمية يرتفع بمقدار 43 دولارا
- 20.10.2025 [10:50]
فوز المنتخب المغربي ببطولة العالم لاقل من 20 سنة في كرة القدم
- 20.10.2025 [10:42]
انخفاض سعر برميل النفط
- 20.10.2025 [10:32]
الرئيس إلهام علييف ينشر بشأن ذكرى تحرير مدينة زنكيلان من الاحتلال الأرميني
- 20.10.2025 [09:15]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الثالث والعشرون
- 19.10.2025 [13:20]
إطلاق أول شحنات دولية متعددة الوسائط من الصين إلى أذربيجان عبر مسار جديد
- 18.10.2025 [22:22]
إعلان روما بشأن ندرة المياه في الزراعة يحظى بترحيب منظمة الأغذية والزراعة
- 18.10.2025 [21:39]
الرئيس إلهام علييف يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية
- 18.10.2025 [19:47]
تراجع سعري الذهب والفضة في بورصة نيويورك
- 18.10.2025 [16:30]
أسعار النفط ترتفع في البورصات العالمية
- 18.10.2025 [15:00]
مقابلة الرئيس إلهام علييف مع وكالة "كازينفورم" عشية زيارته كازاخستان
- 18.10.2025 [14:38]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الثاني والعشرون
- 18.10.2025 [13:50]
النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تنشر بمناسبة يوم استعادة سيادة الدولة
- 18.10.2025 [13:11]
سعر نفط أذربيجان ينخفض
- 18.10.2025 [12:42]
الرئيس الأذربيجاني يوقع مرسوماً لافتتاح سفارة في البحرين
- 17.10.2025 [19:22]