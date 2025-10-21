الرئيس إلهام علييف يختتم زيارته كازاخستان

أستانا، 21 أكتوبر، أذرتاج

اختتم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف زيارته كازاخستان في الحادي والعشرين من أكتوبر اليوم.

وكان حرس الشرف قد اصطف على ارض مطار أستانا الدولي على شرف الرئيس الأذربيجاني.

وكان في وداع الرئيس علييف رئيس كازاخستان قاسم جومرد توكايف.