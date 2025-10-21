بحث مسائل التعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي والجمعية البرلمانية للدول التركية

باكو، 21 أكتوبر، أذرتاج

التقى الأمين العام للجمعية البرلمانية لمنظمة الدول التركية توركبا السفير رامل حسن الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن تشونغونغ في 21 أكتوبر في إطار الجمعية الـ 151 للاتحاد البرلماني الدولي التي عُقدت في جنيف.

وهنّأ تشونغونغ رامل حسن بمناسبة توليه منصبه الجديد وتمنى له النجاح وبدوره، شارك رامل حسن أفكاره حول آفاق التعاون وتعزيز العلاقات بين المؤسستين. واقترح مع الأخذ في الاعتبار الخبرة الواسعة للاتحاد البرلماني الدولي بالنظر في إمكانية مشاركة موظفي الأمانة العامة الدولية لتوركبا في برنامج تدريبي مهني قصير الأجل لدى الاتحاد.

ورحب تشونغونغ بالاقتراح وأعرب عن استعداده الدائم لتقديم الدعم لجميع جوانب التعاون الثنائي بين المؤسستين. كما أكد على أهمية دعم توركبا لضمان المشاركة الفعالة لقيرغيزستان في أنشطة الاتحاد البرلماني الدولي.

وجرى في الاجتماع تبادل وجهات النظر حول شؤون تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات في مجال الدبلوماسية البرلمانية وتطوير الحوار بين المؤسستين.