التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الثالث والعشرون

باكو، 19 أكتوبر، أذرتاج

ردا على شن قوات أرمينيا استفزازات واسعة النطاق على طول خط التماس في السابع والعشرين من أيلول عام عشرين وألفين أطلق جيش أذربيجان عملية الهجوم المضاد المسمى فيما بعد "بالقبضة الحديدية" وأسفرت الحرب الوطنية المستمرة أربعة وأربعين يوما عن إنهاء احتلال الثلاثين عامًا واستعادة وحدة أراضي البلد.

والنصر المهيب المحرز بقيادة القائد الأعلى المظفر إلهام علييف نقش بالأحرف الذهبية في تاريخنا.

تقدم أذرتاج التسلسل الزمني لحرب الأربعة والأربعين يوما الوطنية.

اليوم الثالث والعشرون من الحرب الوطنية:

* غرد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في حسابه على تويتر أن جيش أذربيجان المظفر حرر من الاحتلال الأرميني قرى سلطانلي وأميروارلي وماشانلي وحسنلي وعليكيخانلي وقوملاق وحاجيلي وجويرتشينويسللي ونيازقوللار كيتشال محمدلي وشاهوَلي وحاجي إسماعيلي وأيساقلي بمحافظة جبرائيل.

* غرد الرئيس إلهام علييف في حسابه على تويتر أن قوات أرمينيا الاحتلالية استهدفت مناطق أذربيجان السكنية ومواقعها القتالية باستخدام المدافع الثقيلة.

* أدلى الرئيس إلهام علييف بحديث صحافي لوكالة تاس الروسية.

* استقبل الرئيس إلهام علييف رئيس المجلس الوطني الكبير التركي مع الوفد المرافق له.

* قالت وزارة الدفاع في بيان إن عمليات قتالية ضد العدو الذي حاول مقاومة في اتجاهات أغدره وأغدام وفضولي وهادروت وجبرائيل وكذلك على طول نهر أراز. ودمر جيش أذربيجان بمختلف اتجاهات خط الجبهة تدميرا أفراد قوات أرمينيا و2 من دبابات ت72 و2 من منظومات الصواريخ المتعددة بي ام 21 غراد و1 من مدافع الهاوتزير د30 ود20 و11 من سيارات عسكرية مختلفة الأنواع.

* انتشرت مقاطع فيديو عن الغنائم العسكرية المنتزعة من العدو باتجاهي جبرائيل وفضولي من خط الجبهة.

* نتيجة لاستهداف قوات أرمينيا الاحتلالية استهدافا مكثفا مناطق أذربيجان السكنية باستخدام المدافع الثقيلة ومنظومات الصواريخ المتعددة وصل حصاد القتلى الى 61 مدنيا والمصابين الى 282 جريح بجانب تعرض 1846 بيت و 341 منشأة مدنية و 90 بناية كثيرة الطوابق للدمار والخراب والهدم حسب مؤشرات الفترة ما بين 27 أيلول والساعة 12:00 يوم 19 أكتوبر 2020م.

* أصيب 3 مدنيين وبينهم عامل قناة أذربيجان التلفزيونية بجروح مختلفة في محافظة أغدام جراء استهداف العدو الأهالي المسالمين العزل.