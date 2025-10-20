حفل استقبال رسمي للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كازاخستان

أستانا، 21 أكتوبر، أذرتاج

جرى حفل استقبال رسمي للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف لدى قصر أق أوردا بمدينة أستانا عاصمة كازاخستان في الحادي والعشرين من أكتوبر اليوم.

وقد اصطف حرس الشرف تكريما لمقدم الرئيس الأذربيجاني.

واستقبل الرئيس الكازاخستاني قاسم جومرد توكايف الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

وقدم أعضاء وفد كازاخستان للرئيس إلهام علييف فيما قدم أعضاء وفد أذربيجان للرئيس قاسم جومرد توكايف.

وقدم رئيس حرس الشرف تقريرا للرئيس الأذربيجاني.

وعزف النشيدان الوطنيان الأذربيجاني والكازاخستاني.

واستعرض الرئيسان الأذربيجاني والكازاخستاني حرس الشرف.

والتقطت صور جماعية للرئيسين.