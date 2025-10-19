نائب وزير التعليم: من المستحيل مواجهة التحديات في قطاع التعليم بدون التعاون وتبادل الخبرات
باكو، 20 أكتوبر، (أذرتاج)
قال نائب وزير العلم والتعليم الأذربيجاني حسن حسنلي في المؤتمر الإقليمي الأول الذي عقدته الوزارة مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو بعنوان "التعليم الأخضر" إنه من المستحيل مواجهة التحديات التي تطرأ في مجال التعليم وتغير المناخ بدون التعاون المتبادل وتبادل الخبرات.
أفادت وكالة أذرتاج أن نائب الوزير أشار إلى أن استراتيجية التنمية لأذربيجان حتى عام 2030 تحدد التنمية الخضراء والمستدامة كأحد الأهداف الرئيسية للبلد موضحا أن " هذه الاستراتيجية تشمل كافة المجالات بدء من التحول في مجال الطاقة مرورا باستخدام مصادر الطاقة المتجددة وصولا إلى التعديلات اللازمة في البرامج التعليمية وفي هذا السياق، أصبح توسيع التعليم في مجالات ستيم العلوم والتقانة والهندسة والفنون والرياضيات ممكنا بفضل الوثائق الاستراتيجية المعتمدة".
الاتصال بالمؤلف
المزيد...
انخفاض سعر برميل النفط
- [10:32]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الثالث والعشرون
- 19.10.2025 [13:20]
إطلاق أول شحنات دولية متعددة الوسائط من الصين إلى أذربيجان عبر مسار جديد
- 18.10.2025 [22:22]
إعلان روما بشأن ندرة المياه في الزراعة يحظى بترحيب منظمة الأغذية والزراعة
- 18.10.2025 [21:39]
الرئيس إلهام علييف يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية
- 18.10.2025 [19:47]
تراجع سعري الذهب والفضة في بورصة نيويورك
- 18.10.2025 [16:30]
أسعار النفط ترتفع في البورصات العالمية
- 18.10.2025 [15:00]
مقابلة الرئيس إلهام علييف مع وكالة "كازينفورم" عشية زيارته كازاخستان
- 18.10.2025 [14:38]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الثاني والعشرون
- 18.10.2025 [13:50]
النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تنشر بمناسبة يوم استعادة سيادة الدولة
- 18.10.2025 [13:11]
سعر نفط أذربيجان ينخفض
- 18.10.2025 [12:42]
الرئيس الأذربيجاني يوقع مرسوماً لافتتاح سفارة في البحرين
- 17.10.2025 [19:22]
زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة في أذربيجان
- 17.10.2025 [12:01]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الحادي والعشرون
- 17.10.2025 [12:00]
بحث سياسة الشباب والرياضة لبلدان منظمة الدول التركية في أوزبكستان
- 17.10.2025 [11:51]
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- 17.10.2025 [10:48]
الذهب يرتفع بأكثر من 74 دولارا في الأسواق العالمية
- 17.10.2025 [10:46]
انخفاض سعر برميل النفط
- 17.10.2025 [10:42]
الرئيس إلهام علييف ينشر بشأن ذكرى تحرير مدينة فضولي من الاحتلال الأرميني
- 17.10.2025 [00:50]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم العشرون
- 16.10.2025 [17:04]
الرئيس إلهام علييف يستلم أوراق اعتماد سفيرة فرنسا الجديدة
- 16.10.2025 [16:16]
الرئيس إلهام علييف يستلم أوراق اعتماد رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي
- 16.10.2025 [14:45]
الرئيس إلهام علييف يستلم أوراق اعتماد سفير مصر الجديد
- 16.10.2025 [13:36]
الوفد الأذربيجاني يحضر مؤتمر الاتحاد الأوروبي لتنس الطاولة في كرواتيا
- 16.10.2025 [12:51]
الرئيس إلهام علييف يستلم أوراق اعتماد سفيرة هولندا الجديدة
- 16.10.2025 [12:47]
قيمة صادرات النفط الخام ومنتجات النفط تقترب من 9 مليارات دولار
- 16.10.2025 [12:29]
تصدير 92.6 الف طن من البولي إيثيلين في العام الجاري
- 16.10.2025 [12:29]
أذربيجان تزيد أرباحها من صادرات الميثانول
- 16.10.2025 [12:11]
إمدادات الغاز الروسي إلى هنغاريا بلغت مستوى قياسياً جديداً
- 16.10.2025 [11:54]