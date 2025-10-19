نائب وزير التعليم: من المستحيل مواجهة التحديات في قطاع التعليم بدون التعاون وتبادل الخبرات

باكو، 20 أكتوبر، (أذرتاج)

قال نائب وزير العلم والتعليم الأذربيجاني حسن حسنلي في المؤتمر الإقليمي الأول الذي عقدته الوزارة مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو بعنوان "التعليم الأخضر" إنه من المستحيل مواجهة التحديات التي تطرأ في مجال التعليم وتغير المناخ بدون التعاون المتبادل وتبادل الخبرات.

أفادت وكالة أذرتاج أن نائب الوزير أشار إلى أن استراتيجية التنمية لأذربيجان حتى عام 2030 تحدد التنمية الخضراء والمستدامة كأحد الأهداف الرئيسية للبلد موضحا أن " هذه الاستراتيجية تشمل كافة المجالات بدء من التحول في مجال الطاقة مرورا باستخدام مصادر الطاقة المتجددة وصولا إلى التعديلات اللازمة في البرامج التعليمية وفي هذا السياق، أصبح توسيع التعليم في مجالات ستيم العلوم والتقانة والهندسة والفنون والرياضيات ممكنا بفضل الوثائق الاستراتيجية المعتمدة".