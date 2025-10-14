التصديق على الاتفاقية بشأن التعاون في مجال التعليم بين أذربيجان والبرازيل

باكو، 15 أكتوبر، (أذرتاج)

وقع الرئيس إلهام علييف على مرسوم ينص على التصديق على "اتفاقية التعاون في مجال التعليم بين حكومتي جمهوريتي أذربيجان والبرازيل الاتحادية".

أفادت وكالة أذرتاج أن وزارة العلم والتعليم الأذربيجانية مكلفة بضمان تنفيذ بنود الاتفاقية.

يُذكر أن الاتفاقية تم توقيعها في 1 سبتمبر من هذا العام في مدينة برازيليا.