ابناء الشهداء والمحاربين القدامى يزورون مرصد شاماخي للفيزياء الفلكية

باكو، 2 يونيو، (أذرتاج)

استضاف مرصد شاماخي للفيزياء الفلكية التابع لوزارة العلم والتعليم الأذربيجانية مجموعة من أبناء الشهداء ومصابي الحرب وذلك ضمن البرامج الاحتفالية المخصصة للأطفال.

وأفاد مرصد شاماخي في تصريح لوكالة أذرتاج بأن الفعالية شملت تنظيم جولة تفقدية في متحف المرصد، حيث تعرف الأطفال على تاريخ التأسيس والإنجازات العلمية والأجهزة المستخدمة.

كما زار الأطفال قباب المقاريب الفلكية (التلسكوبات) واطلعوا على آليات عملها وكيفية إجراء الأرصاد الفلكية، وسط نقاشات علمية أجاب فيها خبراء المرصد على أسئلة الأطفال حول الفضاء والكون.

هذا وتهدف هذه المبادرة إلى تحفيز شغف الأجيال الناشئة بالعلوم والفلَك وتنظيم أوقات فراغهم بتنظيم مثمر، علماً بأن المرصد يواصل بانتظام تنفيذ مشاريع تعليمية مشابهة لطلاب المدارس والشباب.