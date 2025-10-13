وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

علم وتعليم

أذربيجان تسجل زيادة 32 في المائة في عدد طلاب المنح الحكومية الأجانب للعام الدراسي 2025-2026

أذربيجان تسجل زيادة 32 في المائة في عدد طلاب المنح الحكومية الأجانب للعام الدراسي 2025-2026

باكو، 14 أكتوبر، أذرتاج

حصل ما مجموعه 62 مواطناً أجنبياً على حق التعليم في مؤسسات التعليم العالي الأذربيجانية للعام الدراسي 2025-2026 ضمن "برامج المنح الحكومية المشتركة" وأفادت وكالة الدولة للعلوم والتعليم العالي أن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 32 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

ويتصدر قائمة الطلاب الحاصلين على المنح مواطنو جمهورية الصين الشعبية بعدد 23 طالباً وجمهورية الصومال الفيدرالية بـ20 طالباً. كما شملت المنح 11 مواطناً من كازاخستان و4 من طاجيكستان و4 من قيرغيزستان.

وسيدرس الطلاب الأجانب في 14 مؤسسة تعليم عالٍ بما في ذلك جامعة باكو الحكومية وجامعة أذربيجان الطبية ومدرسة باكو العليا للنفط وجامعة خزر وغيرها وتشمل البرامج الدراسية مستويات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في مجالات متنوعة ومن بينها العلوم الإنسانية والاجتماعية والطب والاقتصاد والإدارة والتخصصات التقنية والهندسية والثقافة والفنون.

ويتم تسهيل عملية قبول المواطنين الأجانب للدراسة في أذربيجان بشكل أكثر نظامية من خلال منصة "ادرس في أذربيجان".

 

