مسؤول جامعي إسرائيلي: الذكاء الاصطناعي سيُحدث ثورة عالمية لكنه لن يلغي الحاجة للوظائف البشرية

باكو، 16 أكتوبر، (أذرتاج)

قال نائب رئيس جامعة بن غوريون في النقب الإسرائيلية دان بلومبرغ في مقابلة مع صحفيين إن تقنية الذكاء الاصطناعي هي الموضوع الرئيسي للمنتدى الأوراسي الثاني حول الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات ووصف بلومبرغ الذكاء الاصطناعي بأنه "تقنية ثورية ومغيرة للعالم" معتبراً أنه من الصعب حتى تخيل قدراته المستقبلية بالكامل.

وأشار بلومبرغ إلى أنه رغم أن الجميع يشعرون اليوم بتأثير الذكاء الاصطناعي إلا أن القوة التخيلية للبشرية لا تكفي بعد لتصور ما يمكن أن يفعله في المستقبل وأكد الضيف الإسرائيلي أنه "على الرغم من التطور التكنولوجي لا شيء يمكن أن يحل محل التواصل البشري ولهذا السبب تحديداً يجتمع الجميع اليوم في مكان واحد لتبادل الأفكار" معرباً عن أمله في أن تساهم مذكرة التفاهم الموقعة مع جامعة باكو الحكومية في "التعاون العملي والدروس المشتركة وتبادل الطلاب".

ورداً على المخاوف من أن الذكاء الاصطناعي سيقلل من فرص العمل ويلغي الحاجة إلى العمل البشري أكد بلومبرغ على العكس من ذلك مشيراً إلى أن الحاجة إلى البشر ستزيد في مجالات جديدة مضيفا "أعتقد أن مهناً جديدة ستظهر وأن الذكاء الاصطناعي سيجعل الناس أكثر إنتاجية وكفاءة ومع تزايد القوة الحسابية ستنشأ مهام أكبر وأكثر تعقيداً وسيتم استحداث فرص عمل جديدة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي".