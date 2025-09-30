وزير التعليم يبحث مع سفير بيلاروس مسائل التعاون

الاتصال بالمؤلف
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
ارتفاع سعر برميل النفط
مأدبة عشاء على شرف رئيس إيطاليا
- 30.09.2025 [22:12]
الرئيسان الأذربيجاني والإيطالي يدليان ببيانين صحفيين محدث
- 30.09.2025 [22:07]
رئيسا اذربيجان وإيطاليا يعقدان اجتماعا بحضور الوفدين محدث
- 30.09.2025 [21:42]
المكتبتان الوطنيتان في أذربيجان والسعودية تبحثان تعزيز التعاون
- 30.09.2025 [21:03]
الرئيس ماتاريلا: نثني خاصة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
- 30.09.2025 [20:55]
الرئيس ماتاريلا: إيطاليا فرحة بالصداقة مع أذربيجان وتفكر في رفعها أعلى مستوى
- 30.09.2025 [20:52]
الرئيس إلهام علييف: تطور العلاقات الايطالية الأذربيجانية ظاهر اليوم
- 30.09.2025 [20:46]
الرئيس إلهام علييف: قد ساهمنا في أمن طاقة عدد كبير من البلدان
- 30.09.2025 [20:01]
الرئيس إلهام علييف: إيطاليا شريك تجاري أول بالنسبة لأذربيجان اقتصاديا
- 30.09.2025 [19:44]
الرئيس إلهام علييف: أذربيجان وإيطاليا شريكان إستراتيجيان حقا
- 30.09.2025 [19:41]
أذرتاج وأسكانيوز الإيطالية توقعان اتفاقية تعاون لفتح قنوات إخبارية جديدة
- 30.09.2025 [19:35]
حفل استقبال رسمي لرئيس إيطاليا ماتاريلا في باكو محدث
- 30.09.2025 [18:43]
رئيسا اذربيجان وإيطاليا يعقدان اجتماعا على حدة
- 30.09.2025 [18:36]
مؤتمر في كييف: أذربيجان تعزز دعمها لأمن الطاقة الأوكراني والمشاريع الخضراء
- 30.09.2025 [18:16]
أمامة شوقي: هدفنا هو خلق شراكة مع أذربيجان في مجالات الرياضة والفلاحة
- 30.09.2025 [17:48]
منتخب أذربيجان للجوكان يتغلب على نظيره الكويتي
- 30.09.2025 [17:19]
مسؤول أوزبكي في باكو: التلاعب العاطفي بالعناوين يضر بمصداقية وسائل الإعلام
- 30.09.2025 [17:00]
أذربيجان تفتتح سفارة في البحرين لتعزيز العلاقات مع العالم العربي
- 30.09.2025 [16:52]
مسؤولة أذرتاج: الصحافة تواجه تحديات أخلاقية عميقة في العصر الرقمي
- 30.09.2025 [15:40]
رئيس إيطاليا يصل إلى أذربيجان في زيارة رسمية
- 30.09.2025 [15:19]
الذهب تتصدر قائمة السلع غير النفطية المصدرة من أذربيجان
- 30.09.2025 [15:01]
رئيس بيلاروس يستقبل أعضاء مجلس رؤساء حكومات رابطة الدول المستقلة
- 30.09.2025 [14:51]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الرابع
- 30.09.2025 [14:27]
قيمة الخدمات التي صدّرتها أذر كوسموس تتجاوز 11 مليون دولار
- 30.09.2025 [14:24]
مسؤول إدارة الرئاسة الأوزبكستانية: يجب تعزيز تبادل الخبرات بين إعلام البلدين
- 30.09.2025 [13:11]
الكشف عن عائدات سوكار بوليمير من الصادرات
- 30.09.2025 [13:02]
مضاعفة عائدات أذر غولد من الصادرات
- 30.09.2025 [12:59]
سفير أوزبكستان: التعاون الإعلامي يشكل جسرا بين البلدين
- 30.09.2025 [12:51]
ارتفاع سعر الذهب في السوق العالمية الى 40 دولارا
- 30.09.2025 [11:15]
انطلاق فعاليات الدورة الثانية من المنتدى الأذربيجاني الأوزبكستاني للإعلام
- 30.09.2025 [10:37]
الرامية الأذربيجاني تحصد فضية ألعاب رابطة الدول المستقلة في غابالا
- 29.09.2025 [19:27]
وزير التعليم يبحث مع نائب وزير التعليم الصيني آفاق تطوير التعاون التعليمي
- 29.09.2025 [19:25]
وفد مجلس الشيوخ الشيلي يتعرف على فعاليات "أسان خدمت"
- 29.09.2025 [19:21]
اربيجان تحرز أول ميدالية ذهبية في دورة ألعاب رابطة الدول المستقلة الثالثة
- 29.09.2025 [18:51]
قبل قمة منظمة الدول التركية: مراكز الفكر تعزز التعاون
- 29.09.2025 [18:44]
النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تعزي في وفاة الفنان والممثل جابر إيمانوف
- 29.09.2025 [17:55]
تائج الجولة السادسة بدوري الممتاز لكرة القدم
- 29.09.2025 [16:59]
أذربيجان تعزز سياستها الأفريقية: كبير مفاوضي الكوب29 يطور العلاقات مع القارة
- 29.09.2025 [16:54]
منظمة الدول التركية تحدد دورها في النظام العالمي الجديد: حوار أمني في باكو
- 29.09.2025 [16:43]
وفد أوزبكستان الإعلامي يزور نصب النصر التذكاري
- 29.09.2025 [16:13]
رئيس الوزراء الاذربيجاني يزور مينسك
- 29.09.2025 [14:57]
طاقم التحكيم الهولندي يدير مباراة قراباغ وكوبنهاجن بدوري أبطال أوروبا
- 29.09.2025 [14:49]
كازاخستان تزيد توريد الحبوب إلى أذربيجان
- 29.09.2025 [14:36]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الثالث
- 29.09.2025 [12:00]
سعر الذهب في السوق العالمية يرتفع بمقدار 32 دولارا
- 29.09.2025 [11:04]
انطلاق أسبوع باكو للعمل المناخي 2025: جهود إقليمية تتجه نحو الحلول العالمية
- 29.09.2025 [10:42]
مراكز الفكر لمنظمة الدول التركية تناقش حالة عدم اليقين العالمية في باكو
- 29.09.2025 [10:36]