سعر الذهب في السوق العالمية يرتفع بمقدار 43 دولارا

الاتصال بالمؤلف
المزيد...
انخفاض سعر برميل النفط
- [10:32]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الثالث والعشرون
- 19.10.2025 [13:20]
إطلاق أول شحنات دولية متعددة الوسائط من الصين إلى أذربيجان عبر مسار جديد
- 18.10.2025 [22:22]
إعلان روما بشأن ندرة المياه في الزراعة يحظى بترحيب منظمة الأغذية والزراعة
- 18.10.2025 [21:39]
الرئيس إلهام علييف يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية
- 18.10.2025 [19:47]
تراجع سعري الذهب والفضة في بورصة نيويورك
- 18.10.2025 [16:30]
أسعار النفط ترتفع في البورصات العالمية
- 18.10.2025 [15:00]
مقابلة الرئيس إلهام علييف مع وكالة "كازينفورم" عشية زيارته كازاخستان
- 18.10.2025 [14:38]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الثاني والعشرون
- 18.10.2025 [13:50]
النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تنشر بمناسبة يوم استعادة سيادة الدولة
- 18.10.2025 [13:11]
سعر نفط أذربيجان ينخفض
- 18.10.2025 [12:42]
الرئيس الأذربيجاني يوقع مرسوماً لافتتاح سفارة في البحرين
- 17.10.2025 [19:22]
زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة في أذربيجان
- 17.10.2025 [12:01]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الحادي والعشرون
- 17.10.2025 [12:00]
بحث سياسة الشباب والرياضة لبلدان منظمة الدول التركية في أوزبكستان
- 17.10.2025 [11:51]
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- 17.10.2025 [10:48]
الذهب يرتفع بأكثر من 74 دولارا في الأسواق العالمية
- 17.10.2025 [10:46]
انخفاض سعر برميل النفط
- 17.10.2025 [10:42]
الرئيس إلهام علييف ينشر بشأن ذكرى تحرير مدينة فضولي من الاحتلال الأرميني
- 17.10.2025 [00:50]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم العشرون
- 16.10.2025 [17:04]
الرئيس إلهام علييف يستلم أوراق اعتماد سفيرة فرنسا الجديدة
- 16.10.2025 [16:16]
الرئيس إلهام علييف يستلم أوراق اعتماد رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي
- 16.10.2025 [14:45]
الرئيس إلهام علييف يستلم أوراق اعتماد سفير مصر الجديد
- 16.10.2025 [13:36]
الوفد الأذربيجاني يحضر مؤتمر الاتحاد الأوروبي لتنس الطاولة في كرواتيا
- 16.10.2025 [12:51]
الرئيس إلهام علييف يستلم أوراق اعتماد سفيرة هولندا الجديدة
- 16.10.2025 [12:47]
قيمة صادرات النفط الخام ومنتجات النفط تقترب من 9 مليارات دولار
- 16.10.2025 [12:29]
تصدير 92.6 الف طن من البولي إيثيلين في العام الجاري
- 16.10.2025 [12:29]
أذربيجان تزيد أرباحها من صادرات الميثانول
- 16.10.2025 [12:11]
إمدادات الغاز الروسي إلى هنغاريا بلغت مستوى قياسياً جديداً
- 16.10.2025 [11:54]