أذربيجان تدعم رقمنة 75 مخطوطة تاريخية في مكتبة الفاتيكان الرسولية عبر مؤسسة حيدر علييف

الفاتيكان، 18 أكتوبر، أذرتاج

زارت النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا في 17 أكتوبر مكتبة الفاتيكان الرسولية.

وأبلغ رئيس المكتبة والوثائق الرسولية رئيس الأساقفة المونسنيور جيوفاني تشيزاري باغاتزي النائبة الاولى للرئيس مهربان علييفا بالجهود المبذولة لترميم ورقمنة المخطوطات التاريخية والمصادر التي تم فحصها مؤخراً وذلك في إطار مذكرة تفاهم موقعة بين مؤسسة حيدر علييف والأكاديمية الوطنية للعلوم في أذربيجان ومؤسسات الفاتيكان.

وقيل إن دعم مؤسسة حيدر علييف ساعد في ترميم ورقمنة 75 مخطوطة ذات أهمية خاصة لتاريخ وثقافة أذربيجان بما في ذلك التراث الناطق باللغة التركية وقد اكتمل هذا العمل بين عامي 2013 و 2014.

وأشار رئيس الأساقفة إلى أن هذا التعاون سيتيح للعلماء والباحثين الأذربيجانيين الوصول إلى المخطوطات النادرة والخرائط القديمة والمطبوعات القيمة المحفوظة في المكتبة ودار المحفوظات الرسولية. ومن المتوقع أن يُسهل ذلك اكتساب معلومات جديدة ومهمة حول التراث التاريخي والثقافي لأذربيجان في المستقبل.

يُذكر أن مكتبة الفاتيكان الرسولية إحدى أقدم وأغنى المكتبات في العالم وتضم أكثر من 80 ألف مخطوطة و 6ر1 مليون كتاب.

وفي ختام الزيارة أهدت مهربان علييفا مجموعة من الكتب والمطبوعات المتعلقة بتاريخ أذربيجان وطبيعتها وتراثها الثقافي.