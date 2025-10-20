الرئيس إلهام علييف: تفاعل باكو واستانا النشط يحمل أهمية جيوسياسية جادة

باكو، 21 أكتوبر، أذرتاج

شدد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها في بيان صحفي أدلى به مع الرئيس لكازاخستاني قاسم جومرد توكايف في 21 أكتوبر في أستانا اليوم ان تفاعل باكو وأستانا النشط يحمل أهمية جيوسياسية جادة.

وأشار الرئيس علييف الى ان "مسارات نقل جديدة كلما تزداد اليوم وتنفذ مشاريع ربط في منطقة أوسع في أوراسيا وتتكثف روابط القوقاز وآسيا الوسطى تكثفا أكثر وتنشط كثيرا ما ضمن الفضاء الجغرافية الموحدة يطلب كل هذا باهتمام مستمر وحضور رؤساء دول من اجل ضمان إثمار التفاعل."