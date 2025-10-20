عرض مشروع مشترك لتطوير الممر الأوسط على الرئيسين الأذربيجاني والكازاخستاني

أستانا، 21 أكتوبر، أذرتاج

عرض مشروع مشترك لتطوير الممر الأوسط المعروف بمسار النقل الدولي العابر لبحر الخزر على الرئيسين الأذربيجاني والكازاخستاني إلهام علييف وقاسم جومرد توكايف في الحادي والعشرين من أكتوبر اليوم بمدينة أستانا.

وأحيط رئيسا الدولتين الأذربيجاني والكازاخستاني علما مفصلا بالمشروع.

وجاء فيها ان الممر الأوسط الذي يعتبر مسارا رئيسيا للنقل واللوجستية والذي من شأنه ان يربط الصين وبلدان آسيا الوسطى بدول أوروبا يلعب دوراً استراتيجيا في تقوية التجارة الإقليمية والقارية فيما جرى التأكيد على ان حجم الشحنات من الصين الى أذربيجان يزداد من يوم الى آخر ومن المتوقع ان يرتفع الحجم 3 مرات قياسا الى الفترة الحالية حتى عام 2030م وذلك يزيد من أهمية المشروع.

كما قدمت لرئيسي الدولتين معلومات حول خطوات ومبادرات ملموسة مخططة في زيادة كفاءة الممر الأوسط وقدرته التنافسية.