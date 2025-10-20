الرئيس إلهام علييف: مشروع "مسار ترامب لأجل السلام والازدهار" سيتم تنفيذه بالتأكيد

باكو، 21 أكتوبر، (أذرتاج)

قال رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف خلال بيان صحفي مشترك مع رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومرد توكاييف إن مشروع "مسار ترامب لأجل السلام والازدهار" سيتم تنفيذه بالتأكيد.

وأكد رئيس الدولة "كما تعلمون، واحدة من إنجازات قمة واشنطن التي عقدت في أغسطس مشروع "مسار ترامب لأجل السلام والازدهار" وقد منح الرئيس ترامب المشروع اسمه، مما يدل على أنه سيتم تنفيذه بالتأكيد وبهذا سيفتح مسار آخر عبر الممر الأوسط إلى الطرق التقليدية الموجودة بحركة شحن تصل إلى 15 مليون طن عبر زنكزور وفقا لأعلى المعايير الحديثة وبالتالي، سيكون هناك زيادة في حجم الشحنات التي تمر عبر بلدنا من آسيا إلى أوروبا والعكس ولكن ستكون هناك إمكانات أكبر لاستقبال هذه الشحنات وإرسالها أيضا".