منتخب أذربيجان للمبتورين لكرة القدم يتعادل مع إسرائيل في الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية
باكو، 18 أكتوبر، أذرتاج
تعادل منتخب أذربيجان للمبتورين لكرة القدم مع نظيره الإسرائيلي سلبيا في مباراة منظمة على ملعب بائل أرينا بالعاصمة باكو في الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية ضمن منافسات المجموعة الثالثة.
وفي مباريات اليوم الثلاث الأخرى تمكن منتخب أوكرانيا من التغلب على هولندا بهدفين مقابل هدف وعلى بلجيكا بأربعة أهداف نظيفة. كما تعادل هولندا مع إسرائيل سلبيا.
يذكر أن منتخب أذربيجان قد سبق أن حقق الفوز على منتخب بلجيكا بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأولى ويتنافس في الجولة الثالثة والرابعة مع هولندا وأوكرانيا في 19 أكتوبر.
ويتصدر المجموعة أوكرانيا برصيد 6 نقاط ويليه إسرائيل ثانيا برصيد 5 نقاط وهولندا ثالثا وأذربيجان رابعا برصيد 4 نقاط لكل واحد منهما وبلجيكا خامسا بدون رصيد.
الاتصال بالمؤلف
المزيد...
إطلاق أول شحنات دولية متعددة الوسائط من الصين إلى أذربيجان عبر مسار جديد
- 18.10.2025 [22:22]
إعلان روما بشأن ندرة المياه في الزراعة يحظى بترحيب منظمة الأغذية والزراعة
- 18.10.2025 [21:39]
الرئيس إلهام علييف يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية
- 18.10.2025 [19:47]
تراجع سعري الذهب والفضة في بورصة نيويورك
- 18.10.2025 [16:30]
أسعار النفط ترتفع في البورصات العالمية
- 18.10.2025 [15:00]
مقابلة الرئيس إلهام علييف مع وكالة "كازينفورم" عشية زيارته كازاخستان
- 18.10.2025 [14:38]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الثاني والعشرون
- 18.10.2025 [13:50]
النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تنشر بمناسبة يوم استعادة سيادة الدولة
- 18.10.2025 [13:11]
سعر نفط أذربيجان ينخفض
- 18.10.2025 [12:42]
الرئيس الأذربيجاني يوقع مرسوماً لافتتاح سفارة في البحرين
- 17.10.2025 [19:22]
زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة في أذربيجان
- 17.10.2025 [12:01]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الحادي والعشرون
- 17.10.2025 [12:00]
بحث سياسة الشباب والرياضة لبلدان منظمة الدول التركية في أوزبكستان
- 17.10.2025 [11:51]
انخفاض سعر النفط الاذربيجاني
- 17.10.2025 [10:48]
الذهب يرتفع بأكثر من 74 دولارا في الأسواق العالمية
- 17.10.2025 [10:46]
انخفاض سعر برميل النفط
- 17.10.2025 [10:42]
الرئيس إلهام علييف ينشر بشأن ذكرى تحرير مدينة فضولي من الاحتلال الأرميني
- 17.10.2025 [00:50]
التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم العشرون
- 16.10.2025 [17:04]
الرئيس إلهام علييف يستلم أوراق اعتماد سفيرة فرنسا الجديدة
- 16.10.2025 [16:16]
الرئيس إلهام علييف يستلم أوراق اعتماد رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي
- 16.10.2025 [14:45]
الرئيس إلهام علييف يستلم أوراق اعتماد سفير مصر الجديد
- 16.10.2025 [13:36]
الوفد الأذربيجاني يحضر مؤتمر الاتحاد الأوروبي لتنس الطاولة في كرواتيا
- 16.10.2025 [12:51]
الرئيس إلهام علييف يستلم أوراق اعتماد سفيرة هولندا الجديدة
- 16.10.2025 [12:47]
قيمة صادرات النفط الخام ومنتجات النفط تقترب من 9 مليارات دولار
- 16.10.2025 [12:29]
تصدير 92.6 الف طن من البولي إيثيلين في العام الجاري
- 16.10.2025 [12:29]
أذربيجان تزيد أرباحها من صادرات الميثانول
- 16.10.2025 [12:11]
إمدادات الغاز الروسي إلى هنغاريا بلغت مستوى قياسياً جديداً
- 16.10.2025 [11:54]
انخفاض صادرات فحم الكوك في النصف الأول من العام
- 16.10.2025 [11:50]
أسعار الذهب والفضة تستمر في الارتفاع
- 16.10.2025 [10:50]
ارتفاع سعر برميل النفط
- 16.10.2025 [10:47]
ارتفاع سعر النفط الاذربيجاني
- 16.10.2025 [10:44]
أذربيجان وهولندا تبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية والواقع الإقليمي الجديد
- 15.10.2025 [20:46]
مساعد الرئيس الأذربيجاني يلتقي مستشار المستشار الألماني
- 15.10.2025 [18:14]
التصديق على الاتفاقية بشأن التعاون في مجال التعليم بين أذربيجان والبرازيل
- 15.10.2025 [16:12]
توقيع اتفاقيات تعاون بين شركات أذربيجان وبيلاروس
- 15.10.2025 [12:54]
اجتماع وزراء دفاع الناتو يعقد في بروكسل
- 15.10.2025 [12:52]