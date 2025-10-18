منتخب أذربيجان للمبتورين لكرة القدم يتعادل مع إسرائيل في الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية

باكو، 18 أكتوبر، أذرتاج

تعادل منتخب أذربيجان للمبتورين لكرة القدم مع نظيره الإسرائيلي سلبيا في مباراة منظمة على ملعب بائل أرينا بالعاصمة باكو في الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وفي مباريات اليوم الثلاث الأخرى تمكن منتخب أوكرانيا من التغلب على هولندا بهدفين مقابل هدف وعلى بلجيكا بأربعة أهداف نظيفة. كما تعادل هولندا مع إسرائيل سلبيا.

يذكر أن منتخب أذربيجان قد سبق أن حقق الفوز على منتخب بلجيكا بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأولى ويتنافس في الجولة الثالثة والرابعة مع هولندا وأوكرانيا في 19 أكتوبر.

ويتصدر المجموعة أوكرانيا برصيد 6 نقاط ويليه إسرائيل ثانيا برصيد 5 نقاط وهولندا ثالثا وأذربيجان رابعا برصيد 4 نقاط لكل واحد منهما وبلجيكا خامسا بدون رصيد.