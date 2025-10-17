إعلان روما بشأن ندرة المياه في الزراعة يحظى بترحيب منظمة الأغذية والزراعة
الرباط، 18 أكتوبر، شعيب بغادى، أذرتاج
وافقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو يوم الجمعة على اعتماد "إعلان روما" الهادف إلى معالجة ندرة المياه التي تُعد تحدياً عالمياً يؤثر على الأمن الغذائي والموارد الطبيعية.
وتم اعتماد الإعلان من قبل الوزراء ورؤساء الوفود المشاركين في "حوار روما الرفيع المستوى بشأن المياه" الذي عُقد على هامش المنتدى العالمي للأغذية السنوي الذي تنظمه المنظمة في مقرها بروما.
ويُلزم الإعلان بتعزيز التعاون وحشد الدعم السياسي والموارد لمعالجة ندرة المياه والإجهاد المائي بشكل عاجل، لا سيما في قطاعي الزراعة والأغذية ويُقرّ الإعلان بالدور القيادي لمنظمة الفاو في مواصلة واستضافة "الإطار العالمي بشأن ندرة المياه في الزراعة" الذي انطلق في مؤتمر مراكش للمناخ عام 2016.
وعلى صعيد متصل، توجت الوكالة المغربية للتعاون الدولي بجائزة التميّز التقني من منظمة الفاو اعترافاً بدور المملكة كفاعل رئيسي في مجال التعاون الجنوب الجنوب من أجل التنمية.
