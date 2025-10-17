وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

النائبة الأولى لرئيس أذربيجان تزرع شجرة رمان في حدائق الفاتيكان كرمز للصداقة والوفرة

الفاتيكان، 18 أكتوبر، أذرتاج

شاركت النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا مع أفراد عائلتها في 17 أكتوبر في مراسم غرس شجرة في حدائق الفاتيكان وذلك بمشاركة رئيسة حاكمية دولة مدينة الفاتيكان الراهبة رافائيلا بتريني.

وتم غرس شجرة رمان وهي هدية من الجانب الأذربيجاني للكرسي الرسولي، حيث جُلبت من أذربيجان خصيصاً. وتُعد شجرة الرمان في أذربيجان رمزاً لمصدر الحياة وسلامة الأسرة والوفرة والخصوبة.

يذكر أن شجرة الرمان التي غُرست في حدائق الفاتيكان ذات الأهمية التاريخية والمعمارية والدينية الكبيرة ستجسد الصداقة والتعاون بين أذربيجان والكرسي الرسولي.

وعبّرت رئيسة حاكمية الفاتيكان الراهبة رافائيلا بتريني عن امتنانها العميق للنائبة الاولى للرئيس مهربان علييفا على هذه الهدية القيمة مؤكدة أنها ستشكل رمزاً مهماً للصداقة والتعاون المتنامي بين الدولتين.

