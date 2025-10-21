الرئيسان إلهام علييف وقاسم جومرد توكايف يزوران مركز "عالم أيه إي" الدولي للذكاء الاصطناعي في أستانا

أستانا، 21 أكتوبر، أذرتاج

زار رئيسا جمهوريتي أذربيجان إلهام علييف وكازاخستان قاسم جومرد توكايف في الحادي والعشرين من أكتوبر اليوم مركز "عالم إيه إي| الدولي للذكاء الاصطناعي الذي تأسس هذا العام في أستانا.

وتم إطلاع رئيسي الدولتين على أن الهدف من تأسيس المركز ضمان تطوير الابتكارات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع مجالات الحياة العامة والاقتصادية بكازاخستان.

وتعتزم مساحة "الفضاء العام" في المركز استقطاب 10 آلاف شخص موهوب سنوياً، كما تخطط لتنظيم منتديات وهاكاثونات ومسابقات للشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي. ويقدم المركز أيضاً من خلال "مدرسة الغد" فرصة فريدة للتعلم المجاني في مجال الذكاء الاصطناعي دون الحاجة لمهارات برمجية مسبقة.

ويهدف المركز من خلال تطوير التقنيات المتقدمة وتشكيل نظام بيئي ريادي مستدام إلى إطلاق 100 شركة ناشئة جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي سنوياً. كما تخطط مختبرات البحث في المركز لتنفيذ 10 مشاريع بحثية علمية كل عام.