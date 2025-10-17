سعر نفط أذربيجان ينخفض

باكو، 18 أكتوبر، أذرتاج

انخفض سعر برميل من نفط أذربيجان في السوق العالمية.

أفادت وكالة أذرتاج أن البرميل من نفط أذربيجان انخفض قدر 98ر0 دولار أو بنسبة 55ر1 في المائة ليعرض بسعر 17ر62 دولارا.

يذكر أن أدني سعر نفط أذري لايت مسجل في الواحد والعشرين من أبريل عام 2020م بقيمة 81ر15 دولارا فيما سجل أعلى سعره في يوليو عام 2008م قدر 66ر149 دولار.