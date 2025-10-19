وسائل الإعلام: سيكون هناك ما لا يقل عن 4000 جندي ضمن تشكيل "قوات الاستقرار" في قطاع غزة

باكو، 20 أكتوبر، (أذرتاج)

سيكون في تشكيل "قوات الاستقرار" المقرر نشرها في قطاع غزة تحت قيادة مصرية ما لا يقل عن 4000 جندي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن صحيفة "The National" الإماراتية ان "قوات الاستقرار" لن تكون مزودة بأسلحة ثقيلة وستشبه سلطاتها تلك المخصصة للقوات حفظ السلام.

كما نشر في الصحيفة أن هذه القوات قد تضم إلى جانب القوات المصرية جنودا من أذربيجان وتركيا وإندونيسيا. ومع ذلك، لم تؤكد هذه البلدان بعد مشاركتها الرسمية في المبادرة.

وسيتم نشر هذه القوات في الأراضي التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية وفقا للمرحلة الأولى من خطة السلام التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولن تكون ضمن المنطقة الأمنية التي حددتها تل أبيب.

وستتضمن المهام الرئيسية لهذه القوات تنسيق عمليات البحث والإنقاذ لإزالة الجثث من تحت الأنقاض، بالإضافة إلى تركيب المستشفيات الميدانية وإعادة بناء المنشآت الأساسية المتضررة. وسيساعدهم في هذه العمليات حوالي 3000 متطوع محلي.

ومن الجدير بالذكر أن نشر القوات الدولية في قطاع غزة يمثل المرحلة الثانية من خطة السلام التي وضعها دونالد ترامب.