وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

اقتصاد

ارتفاع سعر برميل النفط

ارتفاع سعر برميل النفط

باكو، 22 أكتوبر، (اذرتاج)

ارتفعت أسعار النفط في البورصات العالمية.

أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 62.42 دولارا في بورصة لندن بعد ارتفاعه قدر 1.1 دولار وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 58.31 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعه قدر 1.07 دولار.

شاركوا الأخبار على شبكات التواصل الاجتماعي

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي

المزيد...

رئيس البنك المركزي الأذربيجاني: الثقة في العملة الوطنية تتعزز وتراجع الدولرة إلى 29 في المائة
  • ٢٢.١٠.٢٠٢٥ [١٦:٢١]

رئيس البنك المركزي الأذربيجاني: الثقة في العملة الوطنية تتعزز وتراجع الدولرة إلى 29 في المائة

المدير التنفيذي لوكالة اذبرومو: استثمارات أذربيجان في كازاخستان تبلغ 225 مليون دولار
  • ٢٢.١٠.٢٠٢٥ [١٣:١٧]

المدير التنفيذي لوكالة اذبرومو: استثمارات أذربيجان في كازاخستان تبلغ 225 مليون دولار

احتياطيات أذربيجان الاستراتيجية من النقد الأجنبي ترتفع إلى 81.5 مليار دولار وتغطي 37 شهراً من الواردات
  • ٢٢.١٠.٢٠٢٥ [١٢:١٤]

احتياطيات أذربيجان الاستراتيجية من النقد الأجنبي ترتفع إلى 81.5 مليار دولار وتغطي 37 شهراً من الواردات

ارتفاع صادرات أذربيجان من الطماطم بنسبة 23.1 في المائة
  • ٢٢.١٠.٢٠٢٥ [١١:٤٨]

ارتفاع صادرات أذربيجان من الطماطم بنسبة 23.1 في المائة

سعر الذهب في السوق العالمية يرتفع بمقدار 42 دولارا
  • ٢٢.١٠.٢٠٢٥ [١٠:٤٦]

سعر الذهب في السوق العالمية يرتفع بمقدار 42 دولارا

سعر النفط الأذربيجاني يتجاوز 62 دولارا
  • ٢٢.١٠.٢٠٢٥ [١٠:٤٣]

سعر النفط الأذربيجاني يتجاوز 62 دولارا

أذربيجان وكازاخستان تناقشان الذكاء الاصطناعي واللوجستيات بمنتدى أستانا للأعمال
  • ٢٢.١٠.٢٠٢٥ [٠٩:٤٥]

أذربيجان وكازاخستان تناقشان الذكاء الاصطناعي واللوجستيات بمنتدى أستانا للأعمال

أذربيجان تخطط لإنتاج الأقمار الصناعية محلياً وتطلق قمرها الجديد بواسطة "سبيس إكس"
  • ٢١.١٠.٢٠٢٥ [١٣:١٧]

أذربيجان تخطط لإنتاج الأقمار الصناعية محلياً وتطلق قمرها الجديد بواسطة "سبيس إكس"

بحث مسائل التعاون في الرقمنة والابتكار بين أذربيجان وكازاخستان
  • ٢١.١٠.٢٠٢٥ [١٢:٤٨]

بحث مسائل التعاون في الرقمنة والابتكار بين أذربيجان وكازاخستان

رئيس معهد اللاهوت الأذربيجاني: نموذجنا التعليمي "فريد" ويقوم على نهج عابر للمذاهب لمواجهة تحديات العصر

  • [16:59]

رئيس البنك المركزي الأذربيجاني: الثقة في العملة الوطنية تتعزز وتراجع الدولرة إلى 29 في المائة

  • [16:21]

باكو تستضيف ندوة دولية حول "نماذج التعليم الديني الحديثة" بمشاركة 14 بلدا - محدث

  • [16:13]

وزير خارجية إستونيا يزور مقابر الشهداء في باكو

  • [16:10]

 التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم السادس والعشرون

  • [16:06]

وزير خارجية إستونيا يزور حديقة النصر في باكو

  • [16:01]

وزيرا خارجية أذربيجان وإستونيا يناقشان التعاون الاقتصادي

  • [15:50]

رئيس الوزراء الأذربيجاني يلتقي رئيس الوزراء الجورجي في تبليسي

  • [15:38]

وزير خارجية إستونيا: سنفتح سفارة في أذربيجان قريبا

  • [15:35]

وزير الخارجية الإستوني: نشيد بعملية تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا

  • [15:19]

الرئيس إلهام علييف يستقبل نائب رئيس الوزراء ويقلد بوسام "الاستقلال"

  • [15:05]

وزير خارجية إستونيا: أذربيجان تلعب دورا مهما للغاية في المنطقة

  • [14:45]

وزير الخارجية: تسرنا ملاحظة ديناميكية إيجابية بعد تشكيل مفوضية جديدة منذ مطلع 2025م

  • [14:36]

وزير الخارجية: أذربيجان ترى علاقاتها مع إستونيا كاتصالات تقوم على الصداقة والاحترام المتبادل

  • [14:29]

رئيس وزراء أرمينيا يشكر رئيس أذربيجان

  • [14:16]

المدير التنفيذي لوكالة اذبرومو: استثمارات أذربيجان في كازاخستان تبلغ 225 مليون دولار

  • [13:17]

الرئيس إلهام علييف يستقبل وزير خارجية إستونيا

  • [13:00]

رئيس وزراء أذربيجان يشارك كمتحدث رئيسي في منتدى طريق الحرير بجورجيا لبحث تعميق التجارة بين آسيا وأوروبا

  • [12:23]

احتياطيات أذربيجان الاستراتيجية من النقد الأجنبي ترتفع إلى 81.5 مليار دولار وتغطي 37 شهراً من الواردات

  • [12:14]

وصول الرحالة الدوليين إلى قراباغ في زيارة الـ 15 من نوعها للتعرف على جهود إعادة الإعمار

  • [12:01]

ارتفاع صادرات أذربيجان من الطماطم بنسبة 23.1 في المائة

  • [11:48]

سعر الذهب في السوق العالمية يرتفع بمقدار 42 دولارا

  • [10:46]

سعر النفط الأذربيجاني يتجاوز 62 دولارا

  • [10:43]

ارتفاع سعر برميل النفط

  • [10:37]

أذربيجان وكازاخستان تناقشان الذكاء الاصطناعي واللوجستيات بمنتدى أستانا للأعمال

  • [09:45]

رئيس الوزراء الأذربيجاني يزور جورجيا

  • [09:13]

الرئيس إلهام علييف ينشر بشأن زيارته كازاخستان

  • [08:56]

رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني تترأس جلسة نقاش في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي بجنيف

  • 21.10.2025 [20:51]

الرئيس إلهام علييف يختتم زيارته كازاخستان

  • 21.10.2025 [20:14]

بحث مسائل التعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي والجمعية البرلمانية للدول التركية

  • 21.10.2025 [19:39]

مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهم واردانيان بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا
تأجيل الجلسة بسبب تنحي المتهم عن محاميه الى الأسبوع القادم

  • 21.10.2025 [19:29]

رئيسا أذربيجان وكازاخستان يدليان ببيانين صحفيين - محدث

  • 21.10.2025 [19:02]

الرئيسان إلهام علييف وقاسم جومرد توكايف يزوران مركز "عالم أيه إي" الدولي للذكاء الاصطناعي في أستانا

  • 21.10.2025 [17:49]

عقد الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى المشترك الأذربيجاني الكازاخستاني في أستانا - محدث

  • 21.10.2025 [17:04]

تبادل الوثائق الأذربيجانية الكازاخستانية - محدث

  • 21.10.2025 [16:21]

الرئيس إلهام علييف: مشروع "مسار ترامب لأجل السلام والازدهار" سيتم تنفيذه بالتأكيد

  • 21.10.2025 [15:56]

انطلاق فعاليات الدورة الأولى للمعرض الدولي للكتاب بنواكشوط

  • 21.10.2025 [14:22]

عقد اجتماع رئيسي برلماني أذربيجان وأرمينيا في جنيف

  • 21.10.2025 [14:22]

الرئيس إلهام علييف: من المرتقب ان يحدث افتتاح ممر زنكزور الى نهاية 2028م

  • 21.10.2025 [14:16]

الرئيس إلهام علييف: تفاعل باكو واستانا النشط يحمل أهمية جيوسياسية جادة

  • 21.10.2025 [14:12]

الرئيس إلهام علييف: أذربيجان رفعت جميع القيود المفروضة منذ فترة الاحتلال على نقل الشحنات الى أرمينيا

  • 21.10.2025 [13:56]

الرئيس إلهام علييف: قد استهلت فترة السلام بين أذربيجان وأرمينيا

  • 21.10.2025 [13:44]

رئيس أذربيجان يثني على دعم كازاخستان الثابت لسيادة أذربيجان وسلامة أراضيها

  • 21.10.2025 [13:39]

ورشة يونا وسبوتنيك تكشف خطورة التزييف العميق باستخدام الذكاء الاصطناعي وطٌرق التعرف عليه

  • 21.10.2025 [13:36]

رئيس كازاخستان يؤكد على أهمية تاريخية لاتفاقيات واشنطن بين أذربيجان وأرمينيا

  • 21.10.2025 [13:27]

أذربيجان تخطط لإنتاج الأقمار الصناعية محلياً وتطلق قمرها الجديد بواسطة "سبيس إكس"

  • 21.10.2025 [13:17]

رئيس كازاخستان يثني على مساهمة الرئيس إلهام علييف في تطوير العلاقات الثنائية

  • 21.10.2025 [13:10]

الرئيس توكاييف: أذربيجان دولة استثنائية وشقيقة لكازاخستان

  • 21.10.2025 [13:02]

رئيس كازاخستان: لزيارة الرئيس الأذربيجان أهمية كبرى لتطوير الشراكة الاستراتيجية المستقبلي بين البلدين

  • 21.10.2025 [13:02]

وسائل الإعلام: تأجيل الاجتماع المخطط بين لافروف و روبيو

  • 21.10.2025 [12:55]

رئيسا أذربيجان وكازاخستان يعقدان اجتماعا على انفراد - محدث

  • 21.10.2025 [12:51]

بحث مسائل التعاون في الرقمنة والابتكار بين أذربيجان وكازاخستان

  • 21.10.2025 [12:48]

الاتحاد الأوروبي يوقف تدريجيا استيراد الغاز الروسي

  • 21.10.2025 [12:24]

عرض مشروع مشترك لتطوير الممر الأوسط على الرئيسين الأذربيجاني والكازاخستاني

  • 21.10.2025 [12:22]

التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الخامس والعشرون

  • 21.10.2025 [12:13]

رئيس كازاخستان: أذربيجان تلعب دوراً بالغ الأهمية كقوة إقليمية

  • 21.10.2025 [12:00]

سفيرة الجزائر في أذربيجان تنضم لعمال الحصاد في حقول قطن بلا‌سوار وتبدي اهتماماً بالتقنيات الزراعية

  • 21.10.2025 [11:44]

عقد الاجتماع الثالث لمجلس الأعمال الكازاخستاني الأذربيجاني في أستانا

  • 21.10.2025 [11:37]

انخفاض سعر النفط الاذربيجاني

  • 21.10.2025 [11:01]

قطر تستضيف الاجتماع الخامس والعشرين للجنة التنسيقية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب

  • 21.10.2025 [10:54]

طاقم التحكيم الأذربيجاني يدير مباراة أخرى بدوري أوروبا

  • 21.10.2025 [10:48]

انخفاض أسعار الذهب والفضة في الأسواق العالمية

  • 21.10.2025 [10:41]

رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني تلتقي نظيرتها الناميبية ورئيس مجلس نواب البوسنة في جنيف وتثني على "عدم الانحياز"

  • 21.10.2025 [10:39]

ارتفاع سعر برميل النفط

  • 21.10.2025 [10:37]

حفل استقبال رسمي للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كازاخستان

  • 21.10.2025 [10:21]

مبعوث الرئيس الأذربيجاني يناقش في إيران "المرحلة الجديدة" للعلاقات الثنائية والأمن الإقليمي

  • 21.10.2025 [10:07]

أذربيجان تؤكد أهمية عملية السلام ودورها كشريك موثوق للاتحاد الأوروبي في قمة لكسمبرغ

  • 21.10.2025 [09:53]

مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهمين بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا

  • 20.10.2025 [21:40]

وزير دفاع أذربيجان يزور سمرقند لحضور تدريبات "بيرليك 2025" ويبحث التعاون العسكري مع نظيره الأوزبكستاني

  • 20.10.2025 [19:51]

رئيسة المجلس الوطني: الألغام والمفقودون يمثلان أكبر تحدٍ إنساني: أكثر من 400 ضحية ألغام منذ 2020

  • 20.10.2025 [19:09]

الاتحاد الأوروبي سيوقف واردات الغاز الروسي بالكامل حتى 2027: حصة روسيا تتراجع من 45 إلى 13 في المائة

  • 20.10.2025 [17:50]

رئيسة المجلس الوطني تعتبر إعلان واشنطن خطوة "تاريخية" لإنهاء الصراع في جنوب القوقاز

  • 20.10.2025 [17:33]

رئيسة المجلس الوطني: الشعب الأذربيجاني عاش تجربة الأزمة الإنسانية

  • 20.10.2025 [17:28]

الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يصل في زيارة دولة إلى كازاخستان

  • 20.10.2025 [16:36]

العلاقات الاقتصادية بين أذربيجان وكازاخستان: النقل العابر والطاقة الخضراء

  • 20.10.2025 [15:43]

نتائج الجولة الثامنة بدوري الممتاز لكرة القدم

  • 20.10.2025 [15:03]

تبادل التجارة بين أذربيجان وجورجيا يتجاوز 970 مليون دولار

  • 20.10.2025 [14:19]

انفجار لغم في خوجاوند: إصابة عامل وكالة إزالة الألغام وبتر ساقه

  • 20.10.2025 [13:46]

بدء تدريبات الناتو في رومانيا وبلغاريا

  • 20.10.2025 [13:11]

وسائل الإعلام: سيكون هناك ما لا يقل عن 4000 جندي ضمن تشكيل "قوات الاستقرار" في قطاع غزة

  • 20.10.2025 [13:00]

التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الرابع والعشرون

  • 20.10.2025 [12:00]

مسؤول في المكتب الإقليمي للإيسيسكو في باكو: يجب أن يكون محور التعليم هو العناية بالبيئة

  • 20.10.2025 [11:38]

نائب وزير التعليم: من المستحيل مواجهة التحديات في قطاع التعليم بدون التعاون وتبادل الخبرات

  • 20.10.2025 [11:36]

خانكندي تستضيف منتدى تعاون المنظمات غير الحكومية الأذربيجانية

  • 20.10.2025 [11:09]

سعر الذهب في السوق العالمية يرتفع بمقدار 43 دولارا

  • 20.10.2025 [10:50]

فوز المنتخب المغربي ببطولة العالم لاقل من 20 سنة في كرة القدم

  • 20.10.2025 [10:42]

انخفاض سعر برميل النفط

  • 20.10.2025 [10:32]

أذربيجان تحتفل بذكرى تحرير زنكيلان الاستراتيجية وتكثف بناء ممر زنكزور الاقتصادي

  • 20.10.2025 [09:53]

الرئيس إلهام علييف ينشر بشأن ذكرى تحرير مدينة زنكيلان من الاحتلال الأرميني

  • 20.10.2025 [09:15]

التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الثالث والعشرون

  • 19.10.2025 [13:20]

منتخب أذربيجان للمبتورين لكرة القدم يتعادل مع إسرائيل في الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية

  • 18.10.2025 [23:01]

إطلاق أول شحنات دولية متعددة الوسائط من الصين إلى أذربيجان عبر مسار جديد

  • 18.10.2025 [22:22]

إعلان روما بشأن ندرة المياه في الزراعة يحظى بترحيب منظمة الأغذية والزراعة

  • 18.10.2025 [21:39]

وزير دفاع أذربيجان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية ويبحثان آفاق التعاون العسكري

  • 18.10.2025 [21:16]

المغرب: انطلاق النسخة التاسعة من نهائيات كأس العالم لكرة القدم للسيدات أقل من 17 سنة

  • 18.10.2025 [20:41]

رئيسة المجلس الوطني تصل إلى جنيف للاشتراك في الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي

  • 18.10.2025 [20:11]

الرئيس إلهام علييف يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية

  • 18.10.2025 [19:47]

افتتاح المعرض الجمهوري التقليدي الـ 25 لمنتجات النحل في أذربيجان بمشاركة أكثر من 280 مربياً

  • 18.10.2025 [17:14]

أذربيجان تحتفل بالذكرى الخامسة لتحرير جسر خُدافارين الاستراتيجي واستعادة السيطرة على حدودها مع إيران

  • 18.10.2025 [16:45]

تراجع سعري الذهب والفضة في بورصة نيويورك

  • 18.10.2025 [16:30]