احتياطيات أذربيجان الاستراتيجية من النقد الأجنبي ترتفع إلى 81.5 مليار دولار وتغطي 37 شهراً من الواردات

باكو، 22 أكتوبر، (أذرتاج)

أعلن رئيس البنك المركزي الأذربيجاني طالح كاظموف في مؤتمر صحفي عقده بخصوص معايير ممر سعر الفائدة أن احتياطيات أذربيجان الاستراتيجية من النقد الأجنبي بلغت 81.5 مليار دولار هذا العام.

وأشار كاظموف إلى أن هذه الاحتياطيات ارتفعت بنسبة 14.7 في المائة أو ما يعادل 10.5 مليارات دولار خلال العام. كما ذكر أن احتياطيات البنك المركزي وحدها بلغت 11.31 مليار دولار.

وشدد رئيس البنك المركزي على أن الاحتياطيات الاستراتيجية للبلد تكفي لتمويل السلع والخدمات لمدة 37 شهراً واصفاً هذا المؤشر بأنه "مرتفع للغاية".