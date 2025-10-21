وزير خارجية إستونيا يزور حديقة النصر في باكو

باكو، 22 أكتوبر، (أذرتاج)

زار وزير خارجية إستونيا مارقوس تساهكنا حديقة النصر في باكو 22 أكتوبر.

واصطف حرس الشرف تكريما على مقدم الضيف الرفيع بمدخل الحديقة.

ووضع وزير خارجية إستونيا مارقوس تساهكنا إكليلا من الزهور أمام تمثال النصر بالحديقة.

ثم أحيط الضيف علما بحديقة النصر المنشأة بغية تخليد البسالة التي ضربها الشعب الأذربيجاني في الحرب الوطنية والنصر التاريخي الباهر الذي حققه فيها وإحياء ذكرى شهداء الوطن الغالي وقيل إن قوس النصر مبني بمدخل الحديقة التي تبلغ مساحتها 10 هيكتارات وارتفاع القوس 44 مترا وعرضه 22 مترا وعدد أعمدته 44 عمادا رمزا إلى حرب الـ44 يوما الوطنية.

ويشار إلى أن حديقة النصر افتتحت في 8 نوفمبر عام 2024 بمشاركة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا.