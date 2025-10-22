رئيسة البرلمان الأذربيجاني تلتقي وزير خارجية إستونيا

باكو، 22 أكتوبر، أذرتاج

التقت رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني صاحبة غفاروفا 22 أكتوبر اليوم وزير خارجية إستونيا مارقوس تساهكنا.

وأشارت رئيسة البرلمان إلى علاقات الصداقة والتعاون متبادل المنفعة بين البلدين مؤكدة على الدور المهم للزيارات المتبادلة رفيعة المستوى والوثائق الموقعة في تطوير العلاقات الثنائية. كما ذكرت غفاروفا بارتياح لقاءاتها التي جرت خلال زيارتها الرسمية إستونيا قبل ثلاث سنوات.

وتم التأكيد خلال المحادثات على وجود فرص جيدة لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية في مختلف الاتجاهات.

وقدمت غفاروفا للوزير الإستوني وجهات نظرها بشأن اجتماع واشنطن وعملية التطبيع بين أذربيجان وأرمينيا، كما أطلعت الوزير تساهكنا على تفاصيل لقائها رئيس البرلمان الأرميني في جنيف.

ومن جانبه، أبلغ وزير الخارجية الإستوني مارقوس تساهكنا عن اجتماعه الذي عقده في وقت سابق مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف. وقدم تساهكنا تهانيه بمناسبة الإنجازات التي تحققت في اجتماع واشنطن بين أذربيجان وأرمينيا مقدراً عالياً دور أذربيجان في ضمان السلام والهدوء والتعاون في المنطقة.

وشدد الجانبان على أهمية العلاقات البرلمانية كجزء أساسي من العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف وأكدا على أهمية التعاون متبادل المنفعة في المحافل الدولية ودور مجموعات الصداقة العاملة في الهيئات التشريعية.