رئيس البنك المركزي الأذربيجاني: الثقة في العملة الوطنية تتعزز وتراجع الدولرة إلى 29 في المائة

باكو، 22 أكتوبر، أذرتاج

قال رئيس البنك المركزي الأذربيجاني طالح كاظموف في إحاطة إعلامية بشأن معايير ممر سعر الفائدة إن الثقة في العملة الوطنية المانات قد ازدادت.

وأشار كاظموف إلى أن مستوى الدولرة في البلد قد انخفض إلى 29 في المائة مضيفاً أن هدف البنك المركزي هو إدارة هذا المستوى ضمن نطاق 20 إلى 25 في المائة.

وأكد كاظموف على أن الاحتياطيات الاستراتيجية من النقد الأجنبي في أذربيجان تتجاوز الكتلة النقدية الواسعة للعملة الوطنية المانات بمقدار 7ر3 مرات مشددا على أنه "يجب ألا يشكك أحد في استقرار المانات".