انفجار لغم في خوجاوند: إصابة عامل وكالة إزالة الألغام وبتر ساقه

باكو، 20 أكتوبر، أذرتاج

تستمر مخاطر الألغام في الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال الأرميني فيما أفادت وكالة أذربيجان لإزالة الألغام أناما بوقوع حادث انفجار لغم اليوم في قرية تاغاويرد التابعة لولاية خوجاوند المحررة من الاحتلال الأرميني .

وأصيب موظف الوكالة إيلغار ولي أوغلو شيرينوف من مواليد 1967 الذي يعمل مشغل حفارة بجروح نتيجة انفجار لغم مضاد للأفراد أثناء أدائه لواجبه الخدمي.

وتم إجلاء المصاب على الفور ونقله إلى مستشفى وأدى الانفجار إلى بتر ساقه اليمنى من منطقة الكاحل فيما أفيد بأن حالته مستقرة.