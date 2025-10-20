رئيسا أذربيجان وكازاخستان يعقدان اجتماعا على انفراد - محدث

أستانا، 21 أكتوبر، أذرتاج

جرى في الحادي والعشرين من أكتوبر اليوم بمدينة أستانا عاصمة كازاخستان اجتماع على انفراد بين رئيسي جمهوريتي أذربيجان إلهام علييف وكازاخستان قاسم جومرد توكايف.

وقال الرئيس الكازاخستاني قاسم جومرد توكايف مرحبا بالرئيس إلهام علييف:

- السيد إلهام حيدر أوغلو المحترم،

إنه لشرف وسرور عظيم لي أن أستقبلكم في زيارة دولة رسمية جمهورية كازاخستان وهذا حدث بالغ الأهمية من منظور زيادة تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتفاعل التحالفي بين بلدينا ويمكن القول بثقة وبدون مبالغة إن كازاخستان وأذربيجان ليستا مجرد دولتين صديقتين، بل هما شعبان وأمتان شقيقتان أيضا فلذلك، فإن تطوير التعاون متعدد الأوجه مع بلدكم يمثل أولوية كبرى بالنسبة لنا وعلاوة على ذلك، فقد عززت أذربيجان بقيادتكم القوية مكانتها بشكل كبير وزادت من نفوذها على الساحة الدولية وتلعب دوراً بالغ الأهمية كقوة إقليمية في جزء العالم الذي تنتمون إليه وإن تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري وكذلك الشراكة السياسية مهمة عاجلة وحيوية بالنسبة لنا أيضاً .

وأرحب بكم في بلدنا.

وقال الرئيس إلهام علييف:

- السيد الرئيس قاسم جومارت كيميلفيتش، شكراً لكم.

وأولاً، أود أن أعبر عن شكري لدعوتكم لأقوم بزيارة الدولة كازاخستان الشقيقة وكذلك لحسن الضيافة وشكراً لكم على الكلمات الطيبة التي وجهتموها لأذربيجان ونشارك الشعب الكازاخستاني الشقيق المشاعر نفسها.

كما نشعر بالسعادة لنجاحات البلد الشقيق تحت قيادتكم سواء في التنمية الاجتماعية والاقتصادية أو في تعزيز المواقف الدولية وتُظهر كازاخستان اليوم مستوى عالياً من التنمية ويتم ضمان الاستقرار الاجتماعي والسياسي في البلد ويقوى الاقتصاد ونتابع الإصلاحات التي تنفذونها باهتمام وندعم بالكامل مساركم الهادف إلى تحديث البلد وتعزيز إمكاناته.

وفيما يتعلق بعلاقاتنا الثنائية فقد أشرتم إلى طابعها الاستراتيجي والتحالفي ونستهدف تعزيز التفاعل المشترك في جميع الاتجاهات.

ونقوم اليوم في إطار محادثاتنا وكذلك في اجتماع للمجلس الأعلى المشترك بين الدولتين بمراجعة الشؤون الواسعة المدرجة على جدول الأعمال مرة أخرى ونحدد بالطبع خطوات جديدة لتعزيز شراكتنا.

وشكراً لكم مرة أخرى.

الرئيس الكازاخستاني توكاييف: أشكركم.