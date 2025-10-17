النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني تلتقي حاكمة دولة الفاتيكان وتدعو لتعزيز التعاون الثقافي والإنساني

الفاتيكان، 17 أكتوبر، أذرتاج

التقت النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا في 17 أكتوبر رئيسة حاكمية دولة مدينة الفاتيكان الراهبة رافائيلا بتريني.

وأعربت الراهبة رافائيلا بتريني في الاجتماع عن شكرها العميق والصادق لدولة أذربيجان على المشاريع التي نفذتها مؤسسة حيدر علييف في الفاتيكان مثمنة عالياً زيارات النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني الكرسي الرسولي وشكرت بتريني مهربان علييفا على دعمها القيم لتطوير التفاهم والحوار بين الأديان والعلاقات الثقافية مشيرة إلى أن مثل هذه المبادرات تخدم في بناء الصداقة والتفاهم بين الشعوب.

ومن جانبها، أعربت النائبة الأولى للرئيس عن امتنانها لحاكمية دولة الفاتيكان على الاستقبال الودي والاهتمام مؤكدة على ضرورة توسيع التعاون بين أذربيجان والفاتيكان في اتجاهات جديدة ووجهت مهربان علييفا دعوة رسمية إلى الراهبة رافائيلا بتريني لزيارة باكو وقبلت بتريني الدعوة بارتياح مشيرة إلى اعتزامها زيارة أذربيجان في المستقبل القريب.

وجرى خلال الاجتماع الذي سادته أجواء من الاحترام المتبادل تبادل الآراء حول آفاق التعاون العملي في المجالات الثقافية والدينية والإنسانية بين أذربيجان وحاكمية الفاتيكان.