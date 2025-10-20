بحث مسائل التعاون في الرقمنة والابتكار بين أذربيجان وكازاخستان

باكو، 21 أكتوبر، (اذرتاج)

اجتمع وزير التنمية الرقمية والنقل الاذربيجاني رشاد نبييف في مدينة أستانا مع نائب رئيس وزراء كازاخستان وزير التنمية الرقمية والذكاء الاصطناعي جاسلان ماضييف ووزير النقل الكازاخستاني نوركان سورانباييف ومستشارة الرئيس الكازاخستاني أصيل جاناسوفا.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن الوزارة الأذربيجانية أن الاجتماعين شهدا مناقشة آفاق التعاون في مجالات الابتكار والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتعرف الوفد الأذربيجاني على نشاط مركز الابتكار "أستانا هاب" حيث تم تقديم معلومات شاملة حول المشاريع التي يتم تنفيذها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك تدريب المهنيين في هذا المجال وتطوير الشركات الناشئة وتعزيز النظام البيئي الرقمي. كما تبادل الطرفان الآراء حول فرص تبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي.

وفي اجتماع الوزير نبييف مع نائب رئيس وزراء كازاخستان وزير التنمية الرقمية والذكاء الاصطناعي جاسلان ماضييف جرت مناقشة توسيع التعاون في مجالات الحكومة الرقمية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتقنيات الفضائية.