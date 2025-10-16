النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني تلتقي البابا في الفاتيكان وتناقش خطط بناء كنيسة كاثوليكية ثانية في باكو

الفاتيكان، 17 أكتوبر، أذرتاج

التقت النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني ورئيسة مؤسسة حيدر علييف مهربان علييفا بقداسة البابا ليون الرابع عشر في 17 أكتوبر وذلك في إطار زيارتها الرسمية الكرسي الرسولي (الفاتيكان).

وأعربت علييفا عن إشادتها بتطور العلاقات الثنائية بشكل كبير في السنوات الأخيرة مشيرة إلى جهود مؤسسة حيدر علييف في ترميم الآثار وإجراء البحوث العلمية والتبادل الثقافي بالتعاون مع الكرسي الرسولي بموجب الاتفاقيات الموقعة وأكدت أن المؤسسة ستواصل توسيع تعاونها بمبادرات جديدة.

ومن جانبه، أكد البابا ليون الرابع عشر أن التعاون الثنائي بين دولة الفاتيكان وأذربيجان له تاريخ طويل ونوه بالتطور الكبير في العلاقات بفضل مبادرات مهربان علييفا منذ عدة سنوات. وشكر البابا النائبة الأولى للرئيس مشيراً إلى أن هذا التعاون يعطي الحوار بين الأديان والحضارات زخماً كبيراً وأن أذربيجان تحتل مكانة رائدة عالمياً في هذا الصدد.

وجرى خلال اللقاء التطرق إلى نشاط الكنيسة الكاثوليكية في أذربيجان والأعمال التحضيرية الجارية لبناء كنيسة كاثوليكية ثانية في البلد وطلب البابا ليون الرابع عشر إبلاغ رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف بشكره لتخصيص قطعة أرض لبناء الكنيسة الثانية.

وفي الختام، وجهت مهربان علييفا دعوة رسمية إلى البابا لزيارة أذربيجان.