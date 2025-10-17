التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الثاني والعشرون

باكو، 18 أكتوبر، أذرتاج

ردا على شن قوات أرمينيا استفزازات واسعة النطاق على طول خط التماس في السابع والعشرين من أيلول عام عشرين وألفين أطلق جيش أذربيجان عملية الهجوم المضاد المسمى فيما بعد "بالقبضة الحديدية" وأسفرت الحرب الوطنية المستمرة أربعة وأربعين يوما عن إنهاء احتلال الثلاثين عامًا واستعادة وحدة أراضي البلد.

والنصر المهيب المحرز بقيادة القائد الأعلى المظفر إلهام علييف نقش بالأحرف الذهبية في تاريخنا.

تقدم أذرتاج التسلسل الزمني لحرب الأربعة والأربعين يوما الوطنية.

اليوم الثاني والعشرون من الحرب الوطنية:

* غرد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في حسابه على تويتر أن جيش أذربيجان المظفر رفع علم أذربيجان على جسر خدافرين العتيق على نهر أراز في حدود مع إيران.

* غردت النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا في حسابها على الانستقرام بيانا بشأن تحرير عدد من قرى محافظة فضولي من احتلال أرمينيا.

* رفع علم أذربيجان على مدينة فضولي المحررة من الاحتلال الأرميني.

* دمرت وحدات جيش أذربيجان خلال عمليات نفذتها بمختلف اتجاهات خط الجبهة عددا كبيرا من أفراد قوات أرمينيا الاحتلالية و2 من منظومات الصواريخ المضادة للطائرات اس 300 و3 من منظومات الصواريخ المتعددة بي ام 21 غراد و2 من منظومات الصواريخ البالستية المتعددة سكود سميرتش و7 من دبابات مختلفة وبضعة مدافع الهاوتزير والمدافع المضادة للطائرات وعدة شاحنات عسكرية. واستولى جيش أذربيجان على وحدة عسكرية في أراضي محافظة فضولي. دحر جيش أذربيجان دحرا قاطعا محاولات قوات أرمينيا شن هجمات في اتجاهات أغدره وفضولي وهادروت وجبرائيل واضطر العدو الى التراجع بخسائر كبيرة.

* دمرت قوات الدفاع الجوي الأذربيجانية طائرة صو25 المقاتلة لقوات أرمينيا في سماء جبرائيل المحررة.

* نشرت وزارة الدفاع مقاطع فيديو عن هروب وحدات القوات الخاصة الأرمينية التي نشرتها قوات أرمينيا كقوة أخيرة في الخنادق هروبا واسعا بعد أن لم تطق على حملات وحدات جيش أذربيجان.

* نشرة وزارة الطوارئ بيانا قالت فيه إن عمليات البحث والإنقاذ المنفذة في المباني المدمرة جراء استهداف قوات أرمينيا مركز مدينة كنجة بالصواريخ البالستية مفيدة أنها فرق الإنقاذ انتشلت من تحت الأنقاض 53 جريحا و13 جثة.

* نشرت وزارة الدفاع مقاطع فيديو عن الأسلحة والمعدات القتالية التي تركتها قوات أرمينيا هاربة من ميدان القتال خلال المعارك الدائرة في اتجاه فضولي.

* دمرت طائرة مسيرة تكتيكية خاصة بقوات أرمينيا الاحتلالية حاولت التحليق على هوراديز.

* حيدت قوات الدفاع الجوي الأذربيجانية في سماء قصبة ستال تشاي صاروخا بالستيا مطلقا من قبل قوات أرمينيا الاحتلالية على محافظة خيزي التي تقع على بعد يزيد عن مئات كيلو متر عن منطقة الجبهة.