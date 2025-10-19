بدء تدريبات الناتو في رومانيا وبلغاريا

باكو، 20 أكتوبر، (أذرتاج)

بدأت تدريبات الناتو متعددة الجنسيات "Dacian Fall 2025" في رومانيا وبلغاريا. ويشارك في التدريبات أكثر من 5000 جندي وأكثر من 1200 قطعة من المعدات العسكرية من 10 بلدان أعضاء في الناتو بلجيكا وبلغاريا وإسبانيا وإيطاليا ولكسمبرغ وبولندا والبرتغال ورومانيا ومقدونيا الشمالية وفرنسا.

وتستمر التدريبات حتى 13 نوفمبر وتتم تحت إشراف قيادة الفرقة متعددة الجنسيات للناتو في الجنوب الشرقي. وتهدف هذه التدريبات إلى تعزيز قدرة الدفاع الجماعي للناتو في الجناح الجنوبي الشرقي وخاصة في أراضي رومانيا وبلغاريا.

ويذكر أن قيادة الفرقة متعددة الجنسيات في جنوب شرق الناتو تم إنشاؤها في 1 سبتمبر 2015 .