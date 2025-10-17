الرئيس الأذربيجاني يؤكد قوة ومتانة العلاقات السياسية الاستراتيجية مع كازاخستان

باكو، 18 أكتوبر، أذرتاج

قال رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في مقابلة مع وكالة "كازينفورم" الكازاخستانية إن العلاقات السياسية بين أذربيجان وكازاخستان تتسم حالياً بدرجة عالية من القوة والثقة المتبادلة.

وأشار الرئيس علييف إلى أن البلدين قاما ببناء علاقات شراكة استراتيجية وتحالف حقيقي مستندين إلى أسس قوية موضحا "على مدى العقود الماضية قمنا ببناء علاقات شراكة استراتيجية وتحالف حقيقي، بناءً على الأخوة التاريخية والصداقة والدعم المتبادل بين شعبينا والأساس المتين للهوية التركية المشتركة والتقاليد الثقافية والقيم الروحية المتشابهة".