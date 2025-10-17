مقابلة الرئيس إلهام علييف مع وكالة "كازينفورم" عشية زيارته كازاخستان

باكو، 18 أكتوبر، أذرتاج

كشف رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في مقابلته الحصرية مع وكالة "كازينفورم" عشية زيارته الرسمية كازاخستان عن النقاط الرئيسية التي تشمل مختلف مجالات العلاقات بين البلدين.

وأكد الرئيس إلهام علييف أن العلاقات السياسية تتميز بمستوى عالٍ من المتانة والثقة المتبادلة، حيث أقيمت علاقات شراكة استراتيجية وتحالف تستند إلى الأخوة التاريخية والهوية التركية المشتركة. وتعد زيارة الرئيس علييف السابعة كازاخستان خلال السنوات الثلاث الماضية وزيارات الرئيس الكازاخستاني قاسم جومرد توكاييف الست أذربيجان مؤشراً على الحوار النشط والبنّاء. وقد تم التوقيع على ما يقرب من 170 وثيقة بين البلدين وتوجد آليات تعاون مثل المجلس الأعلى المشترك بين الدولتين.

كما عبر الرئيس علييف عن امتنانه لكازاخستان لبناء مركز كورمان غازي لفنون الأطفال في مدينة فضولي المحررة من الاحتلال الأرميني.

ولفت الرئيس علييف إلى تطور التعاون الاقتصادي والتجاري بديناميكية إيجابية موضحا أن حجم التبادل التجاري بلغ 470 مليون دولار عام 2024 و547 مليون دولار في الفترة من يناير إلى أغسطس 2025 وذلك أكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وأشار الرئيس الأذربيجاني إلى تسجيل ما يقرب من 250 كيان تجاري برأس مال كازاخستاني في أذربيجان. كما يتعزز التعاون الاستثماري إذ بلغت استثمارات أذربيجان في الاقتصاد الكازاخستاني 225 مليون دولار واستثمارات كازاخستان في أذربيجان 136 مليون دولار.

كما أبرز الرئيس علييف قطاعي النقل واللوجستيات والنفط والغاز مؤكدا على أهمية استراتيجية لهما منوها إلى أن الشحنات العابرة زادت عام 2024 بنسبة 20 في المائة لتتجاوز 5ر3 ملايين طن. ويلعب الممر الأوسط دور المسار العابر الرئيسي بين البلدين. وقد تم التوقيع على "خارطة طريق للفترة 2022–2027" بين تركيا وأذربيجان وكازاخستان لتطوير الممر الأوسط. كما جرى تخطيط بناء خطوط اتصال ضوئية تحت الماء في قاع بحر الخزر إلى نهاية عام 2026.

وفي مجال النفط والغاز تم توقيع اتفاقية إطارية بين شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار وشركة النفط والغاز الكازاخستانية كاز موناي غاز بشأن عبور 5ر1 مليون طن سنوياً من النفط الكازاخستاني عبر المسار بين أكتاو الكازاخستانية وجيهان التركية عبر باكو.

ويحتل التعاون في مجال الطاقة الخضراء مكانة مهمة أيضاً. فقد وقعت أذربيجان وكازاخستان وأوزبكستان اتفاقيات ومذكرات تفاهم استراتيجية تهدف إلى دمج أنظمة الطاقة وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة.

وتلعب منظمة الدول التركية دوراً رائداً في تعزيز العلاقات الأخوية بين أذربيجان وكازاخستان ويجري تعاون وثيق في إطار المنظمة. ومن المقرر أن يُحتفل في العام المقبل في إطار منظمة الدول التركية بالذكرى المئوية لأول مؤتمر تركي عُقد في باكو.

وفي المجال الثقافي والإنساني، يوحد الشعوب تاريخ يمتد لقرون وقيم مشتركة. وقد أقيمت أيام الثقافة الكازاخستانية في أذربيجان عام 2023 وأيام الثقافة الأذربيجانية في كازاخستان عام 2024.

وفيما يتعلق بمشكلة انخفاض منسوب مياه بحر الخزر شدد الرئيس علييف على ضرورة إقامة تعاون وثيق وتبادل نشط للمعلومات العلمية بين بلدان بحر الخزر فيما يتعلق بهذا التهديد البيئي.