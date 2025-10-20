عقد الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى المشترك الأذربيجاني الكازاخستاني في أستانا - محدث

أستانا، 21 أكتوبر، أذرتاج

استضافت مدينة أستانا عاصمة كازاخستان في الحادي والعشرين فعاليات الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى المشترك الأذربيجاني الكازاخستاني بحضور الرئيسين الأذربيجاني إلهام علييف والكازاخستاني قاسم جومرد توكايف.

وألقى رئيس كازاخستان كلمة أولا.

كلمة الرئيس الكازاخستاني قاسم جومرد توكايف:

- السيد الرئيس إلهام حيدر أوغلو،

الزملاء الكرام،

أولاً، أود أن أرحب بكم مرة أخرى في زيارة الدولة كازاخستان وهذه الزيارة لها أهمية كبيرة ويمكنني القول إنها أهمية استراتيجية من منظور تعزيز الشراكة الاستراتيجية وعلاقات التحالف وأخيراً، الصداقة بين شعبينا ودولتينا الشقيقتين.

وأرحب بكم في الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى المشترك بين الدولتين ويؤكد هذا الشكل من التفاعل المشترك بين بلدينا على الوضع الخاص للعلاقات الكازاخستانية الأذربيجانية القائمة على الثقة والدعم المتبادلين ويعمل المجلس كمنصة فعالة لصياغة قرارات متفق عليها بشأن جميع مجالات التعاون الثنائي.

وإن أذربيجان دولة خاصة وشقيقة بالنسبة لكازاخستان وتجمعنا جذور تاريخية مشتركة وتراث روحي وثقافي غني وفي النهاية، عقلية متطابقة ورؤية مشتركة للأحداث وتطور الأوضاع وعلى هذا الأساس المتين نطور تعاوننا متعدد الأطراف بنجاح.

يا إلهام حيدر أوغلو، أنا أولي أهمية خاصة لزيارتك وقد بدأنا بالفعل تبادل الآراء في أجواء هي الأكثر انفتاحاً وحرية ويسرني جداً أننا نتوصل إلى توافق في الآراء بشأن جميع الشؤون الرئيسية على جدول الأعمال سواء كان التعاون الثنائي أو العلاقات الدولية وأتطرق إلى هذا الموضوع مرة أخرى في المؤتمر الصحفي اليوم لأنني أرى أنه من الضروري التعبير عن وجهة نظري بشأن نشاطكم وعملكم الذي تقومون به من أجل رفاهية دولتكم وبالطبع، من أجل تحسين الوضع الدولي.

ومن الرمزي أن تتزامن زيارتكم الرسمية مع الذكرى العشرين لـ"اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والتحالف" بين بلدينا وقد أسسنا حواراً سياسياً نشطاً على مر السنين وأنشأنا قاعدة تعاقدية وقانونية متينة للتطوير المستمر للتفاعل الاقتصادي والتجاري والثقافي والإنساني وهذا العمل الشامل والمتسق يحظى بدعم كامل من مواطني الدولتين.

يا إلهام حيدر أوغلو، يعود المستوى العالي الحالي للعلاقات الكازاخستانية الأذربيجانية، في المقام الأول، إلى مساهمتكم الشخصية وأنا أقدر تقديراً عالياً ودائماً دعمكم واهتمامكم بهذه المسألة وإن جميع إنجازات أذربيجان العظيمة الحديثة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقيادتكم القوية والبناءة.

وأود أن أشير بشكل خاص إلى الأهمية التاريخية لـ"الإعلان المتعلق بالتسوية السلمية للنزاع بين أذربيجان وأرمينيا" وقد أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحق إلى أنكم وافقتم على التوقيع على مثل هذه الوثيقة المهمة للغاية على الرغم من تمتعكم بموقف قوي جداً وهذا يدل على موقف أذربيجان الخاص وشعب أذربيجان تحت قيادتكم وثقتهم في إمكاناتهم وإن الإرادة السياسية الحازمة والرؤية الاستراتيجية التي أظهرتموها هي مثال ساطع على النهج الحكيم في حل القضايا المعقدة والمسؤولية تجاه مصير الأجيال القادمة ومما لا شك فيه أن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين الدولتين كانت بمثابة "نقطة تحول" وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون في المنطقة بأكملها وأعتقد، خارج حدودها أيضاً.

ونحن سعداء من صميم القلب بنجاحات أذربيجان الشقيقة ونتمنى التنفيذ الناجح للأهداف السامية المتعلقة ببناء دولة قوية ومتقدمة وليس هناك شك في أنه سيتم تحقيق كل هذه الأهداف تحت قيادتكم القوية.

وأما علاقاتنا فهناك إمكانات كبيرة لتحقيقها بالكامل فهناك ثقة لا تتزعزع وقيم مشتركة وجهود صادقة لتقارب شعبينا فلذلك، أنا متأكد من أن مستقبلاً عظيماً ينتظر بلدينا.

وأود أن أعطيكم الكلمة.

ثم ألقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف كلمة.

كلمة الرئيس إلهام علييف:

- السيد الرئيس قاسم جومرد كيميلفيتش، شكراً لكم.

أيها الأصدقاء الكرام،

أولاً، أود أن أعرب عن شكري لكم، قاسم جومرد كيميلفيتش، على الدعوة لأقوم بزيارة الدولة كازاخستان الشقيقة وعلى حسن الضيافة.

وكما أشرتم، أتيحت لنا الفرصة بالفعل لتبادل الآراء أمس واليوم حول العديد من شؤون جدول الأعمال الثنائي وكذلك القضايا الإقليمية وموضوعات السياسة الدولية ومن دواعي السرور أن هناك توافقاً تاماً في المواقف من المواضيع التي تمت مناقشتها فضلاً عن التوجه نحو تعزيز تفاعلنا التحالفي.

وأود أيضاً أن أهنئكم وجميع أبناء كازاخستان الشقيق على النجاحات الكبيرة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد وتعزيز دور كازاخستان ومكانتها على الساحة الدولية وبوجهنا أصدقاء وأشقاء لكم نفرح بصدق لهذا الأمر ونحن على ثقة بأن كازاخستان، تحت قيادتكم، ستواصل المضي قدماً على طريق التنمية وتنفيذ سياسة خارجية مستقلة قائمة على المصالح الوطنية.

وأعبر كذلك عن شكري لكم على تقديركم لعملية السلام في منطقة جنوب القوقاز وعندما كانت أراضينا تحت الاحتلال لسنوات عديدة عبرت كازاخستان عن دعمها الثابت لسيادة أذربيجان وسلامة أراضيها سواء في الإطار الثنائي أو من خلال الوثائق الموقعة أو في إطار موقف كازاخستان في المنظمات الدولية وقد شعرنا بهذا الدعم دائماً ونحن ممتنون لكم جداً لذلك.

وتبدأ اليوم فترة سلام بين أذربيجان وأرمينيا بل يمكنني القول إن مرحلة جديدة قد بدأت بالفعل وإن التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية السلام في غضون أقل من عامين منذ آخر اشتباكات عسكرية يشير إلى أن كلا البلدين أظهرا إرادة سياسية عالية بما فيه الكفاية وبطبيعة الحال، فإن دور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا يستحق أعلى تقدير.

وقد وضع مؤتمر القمة الذي عُقد في واشنطن في 8 أغسطس نهاية لنزاع استمر لسنوات عديدة ويفتح آفاقاً كبيرة للتنمية والتقدم، بما في ذلك في سياق إقليمي أوسع في القارة الأوروآسيوية.

وقد تبادلنا الآراء اليوم أيضاً في إطار العرض الموجز الذي قدم حول الممر الأوسط ونواصل مناقشة هذا الموضوع اليوم وإن افتتاح ممر زنكزور في السنوات القريبة القادمة سيزيد بشكل كبير من القدرة الاستيعابية في قضايا النقل واللوجستيات.

وقد عُقد مؤخراً اجتماع إيجابي للجنة الحكومية الدولية وتم تحقيق إنجازات جادة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية ويزداد حجم التبادل التجاري وهذا بالطبع يسعدنا كثيراً كما يتمتع صندوق الاستثمار المشترك الذي أسسناه بإمكانات كبيرة وهناك بالفعل عديد من المشاريع في مرحلة التنفيذ وهناك مقترحات للنظر في مشاريع محددة والتمويل المشترك من خلال آلية صندوق الاستثمار المشترك.

وأود أيضاً أن أعرب عن شكري على الدعم المقدم لإعادة إعمار منطقة قراباغ فمركز كورمان غازي لإبداع الأطفال يعمل بنشاط بالفعل وقد افتتحناه معكم معاً ونحن ممتنون جداً لهذه المساهمة في عمل تطوير وإعادة إعمار منطقة قراباغ ويدرس ما يقرب من 100 طفل في هذا المركز في الوقت الحاضر وبالطبع، بالإضافة إلى وظائفه العملية فهو أيضاً بؤرة أخرى للصداقة الكازاخستانية الأذربيجانية.

وبالنسبة للتعاون الإنساني أود أن أشير إلى إقامة أيام الثقافة الكازاخستانية في أذربيجان وأيام الثقافة الأذربيجانية في كازاخستان في العام الماضي والسنوات التي سبقتها وأعتقد أن مثل هذه الأحداث يجب أن تكون ذات طابع منتظم ودائم وربما يتم إعداد خارطة طريق للتفاعل الثقافي لإقامة أيام ثقافة منتظمة في كلتا العاصمتين وفي جميع المناطق الأخرى.

ولدينا أيضاً إمكانات كبيرة في تطوير قطاع الطاقة وفي كل من المصادر التقليدية والمتجددة ففي نوفمبر من العام الماضي وقعنا اتفاقية ثلاثية بشأن مد كابل كهربائي عبر قاع بحر الخزر وأعتقد أننا نتحدث عن هذا الموضوع اليوم أيضاً.

وبشكل عام، فإن جدول الأعمال واسع بما فيه الكفاية ويشمل تقريباً جميع المجالات الرئيسية للتفاعل المشترك.

وأود أن أعرب لكم مرة أخرى عن امتناني للضيافة وللموقف الودي الصادق من أذربيجان وكذلك لحقيقة أنكم تبقون جميع الشؤون المتعلقة بتعاوننا الثنائي تحت إشرافكم الشخصي وشكراً لكم.

الرئيس قاسم جومرد توكايف: أيها الرئيس المحترم، أشكركم.