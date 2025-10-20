أذربيجان تؤكد أهمية عملية السلام ودورها كشريك موثوق للاتحاد الأوروبي في قمة لكسمبرغ

باكو، 21 أكتوبر، أذرتاج

شارك نائب وزير الخارجية الأذربيجاني يالتشين رفيعيف مع الوفد المرافق له في 20 أكتوبر في اجتماع خاص رفيع المستوى نظمه الاتحاد الأوروبي في لكسمبرغ بعنوان "الأمن والترابط بين المناطق".

وأفادت وزارة الخارجية الأذربيجانية أن الاجتماع شهد مناقشة جدول أعمال الأمن والاستقرار والمرونة في منطقة البحر الأسود وكذلك أجندة الترابط الإقليمي. وقد حضر الاجتماع ممثلون بارزون من الاتحاد الأوروبي ومنهم المفوضة العليا كايا كالاس ومفوضا التوسيع والشراكة ووزراء خارجية البلدان الأعضاء ومسؤولون من بلدان الشراكة الشرقية وتركيا وآسيا الوسطى.

وقدم نائب الوزير رفيعيف موقف أذربيجان مؤكداً على أهمية إحلال السلام والأمن في منطقة البحر الأسود الأوسع لإطلاق إمكانات التنمية الكاملة في المنطقة وشدد على أهمية عملية السلام الجارية بين أذربيجان وأرمينيا في هذا الاتجاه.

ولفت رفيعيف الانتباه إلى أن أذربيجان التي تقع على ممرات نقل حيوية تربط منطقة البحر الأسود بجنوب القوقاز وآسيا الوسطى شريك موثوق للاتحاد الأوروبي في مجالات النقل والطاقة والربط الرقمي داعياً إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين للاستفادة بشكل أكثر كفاءة من الإمكانات المتاحة.