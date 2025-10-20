انطلاق فعاليات الدورة الأولى للمعرض الدولي للكتاب بنواكشوط

الرباط، 21 أكتوبر، شعيب بغادى، أذرتاج

تحت شعار "رفوف الصحراء"، انطلقت أمس الإثنين بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، فعاليات الدورة الأولى للمعرض الدولي للكتاب، والتي تستمر إلى غاية 26 من شهر أكتوبر الجاري.

أفاد مراسل وكالة الأنباء أذرتاج في الرباط، حسب بلاغ لوزارة الثقافة الموريتانية، أن الهدف من تنظيم هذا الحدث الثقافي "البالغ الأهمية هذا العام"، هو إحياء مكانة الكتاب والقراءة في المجتمع وإبراز الإنتاج الفكري الوطني وتعزيز التواصل الثقافي وخلق فضاء مفتوح للحوار والتبادل المعرفي بين الكتّاب والباحثين والناشرين من موريتانيا والعالمين العربي والإفريقي.

ويضيف نفس المصدر، أن فعاليات المعرض في دورته الأولى، ستتميز بمشاركة مكتفة لمختلف دور النشر على الأصعدة الوطنية والعربية والدولية بمعدل يفوق 80 دارا، بالإضافة إلى إقامة ندوات فكرية ولقاءات شعرية وفنية إلى غيرها من المعارض الموازية للفن التشكيلي والخط العربي، وجناح خاص للأطفال.

وأكد بلاغ الوزارة أن المعرض سيشكل موعدا ثقافيا ثابتا "يؤسس لمرحلة جديدة من الحراك المعرفي في البلاد، ويجعل من نواكشوط عاصمة للكتاب والثقافة والإبداع في الفضاءين العربي والإفريقي".